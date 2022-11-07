جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال كلمته فى مؤتمر المناخ المنعقد فى مدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، أن العالم يعانى آثار الأزمة الأوكرانية، وأبدى استعداده للعمل فى كل الاتجاهات الممكنة مع كل قادة العالم لإنهاء هذه الحرب. وأضاف السيسى أن العالم كله يتابع قمتنا العالمية، فتغير المناخ من أكثر القضايا إلحاحا، ومواجهة تغير المناخ توفر بيئة أفضل. وتابع: "السؤال هل ما نطمح إليه من أهداف يقع فى نطاق الممكن؟ بالطبع ممكن إذا تم ترجمة كل ما ينتج عن هذه القمة إلى واقع ملموس، إذا توفرت الإرادة التى هى أساس تعزيز عمل المناخ، فتحديات المناخ تزداد يوما بعد يوم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- السيسى يناشد قادة العالم لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.