أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع جامعة العريش

جدة - نرمين السيد - وقعت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بروتوكول تعاون مع جامعة العريش؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية والتعليمية بين الطرفين، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم الأنشطة البحثية وتبادل الخبرات التعليمية بين القوات المسلحة والمؤسسات التعليمية المختلفة.





يهدف البروتوكول إلى الاستعانة بخبرات الأكاديمية فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات العلمية والتعليمية وخاصة موضوعات الاستراتيجية والأمن القومى وصناعة القرار وأساليب التفكير والدراسات المستقبلية، وذلك من خلال المحاضرات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية بين الطرفين، وكذا تبادل الزيارات والتعاون فى مجالات البحث العلمى والمعرفة، وإتاحة محتويات المكتبات للدارسين فيما يتعلق بالموضوعات التى تهم الباحثين من الطرفين.



وألقى اللواء أ.ح أشرف فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا كلمة أكد خلالها على الدعم المستمر الذى تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة للأكاديمية، مشيرا إلى حرص الأكاديمية على التواصل المستمر مع الصروح التعليمية المختلفة؛ لتأهيل كوادر متعاقبة مسلحة بالعلم والمعرفة قادرة على خدمة وطنها.



وأعرب الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش عن سعادته البالغة بالتعاون المثمر بين الجامعة والأكاديمية وما لمسه من مستوى علمى متميز للمنظومة التعليمية،

متطلعا إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون المشترك.

كما تم تبادل الدروع التذكارية بين مدير الأكاديمية ورئيس جامعة العريش تأكيدا على أهمية التعاون بين الطرفين.