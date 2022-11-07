المجتمع المدني المصري ينظم وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف إهدار الثروات الطبيعية الإفريقية (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 12:30 مساءً - نظمت إحدى منظمات المجتمع المدني في مصر وقفة احتجاجية تطالب بوقف إهدار الثروات الطبيعية الإفريقية، على هامش قمة المناخ cop 27 المنعقدة بشرم الشيخ.

ورفع المواطنين المشاركين في الوقفة شعارات تنادي بـ (وقف استغلال الموارد الطبيعية للقارة الإفريقية)، وأطقلوا تحذيراً بعدم وجود بدائل للعيش في كواكب أخرى.

واستعدادا لانطلاق قمة قادة العالم اليوم الإثنين، من قلب مدينة شرم الشيخ، بدأت الوفود المشاركة في القمة عقد اجتماعات في محيط قاعة اجتماع قادة العالم، لترتيب أولوياتهم، وتقسيم عمليات حضورهم ومتابعاتهم لقمة القادة.

وأكدوا على أهمية السعي لتحقيق عدالة مناخية، لمواجهة آثار التغيرات المناخية، والضغط من أجل وفاء الدول الكبرى بالتزاماتها نحو الوفاء بعهودها في توفير التمويل اللازم للدول العربية والافريقية للتكيف والتخفيف من أثار التغيرات المناخية .