المجتمع المدني المصري ينظم وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف إهدار الثروات الطبيعية الإفريقية (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 12:30 مساءً - نظمت إحدى منظمات المجتمع المدني في مصر وقفة احتجاجية تطالب بوقف إهدار الثروات الطبيعية الإفريقية، على هامش قمة المناخ cop 27 المنعقدة بشرم الشيخ.
ورفع المواطنين المشاركين في الوقفة شعارات تنادي بـ (وقف استغلال الموارد الطبيعية للقارة الإفريقية)، وأطقلوا تحذيراً بعدم وجود بدائل للعيش في كواكب أخرى.
واستعدادا لانطلاق قمة قادة العالم اليوم الإثنين، من قلب مدينة شرم الشيخ، بدأت الوفود المشاركة في القمة عقد اجتماعات في محيط قاعة اجتماع قادة العالم، لترتيب أولوياتهم، وتقسيم عمليات حضورهم ومتابعاتهم لقمة القادة.
وأكدوا على أهمية السعي لتحقيق عدالة مناخية، لمواجهة آثار التغيرات المناخية، والضغط من أجل وفاء الدول الكبرى بالتزاماتها نحو الوفاء بعهودها في توفير التمويل اللازم للدول العربية والافريقية للتكيف والتخفيف من أثار التغيرات المناخية .
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، القادة والزعماء المشاركين في قمة المناخ "كوب 27".
وتنطلق بعد قليل، فعاليات القمة العالمية للمناخ (COP -27) بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.
ومن المنتظر أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، فعاليات القمة العالمية للمناخ (COP -27) بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.
وسوف تشهد الجلسة الافتتاحية للقمة رسالة ترحيب من مصر وعرض فيلم قصير عن التغير المناخى، وكلمة للرئيس السيسى، يحدد خلالها ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية جمعاء، خاصة ما يتعلق بسبل وآليات تنفيذ الشعارات والتعهدات السابقة إلى حلول والتزامات حقيقية واقعية وملموسة لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية وتضمن العيش بشكل طبيعى وآمن بيئياً وصحياً على كوكب الأرض ولتستمر دورة الحياة فى العطاء والتنمية للبشرية كلها .
كما تشهد الجلسة الافتتاحية كلمة أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة و التى سوف تستضيف قمة المناخ القادمة ( cop 28 ) ورئيس السنغال بصفته رئيس الاتحاد الأفريقى وطفلة أوغندية ناشطة فى مجال المناخ ومسئول أمريكى ملهم فى مجال التغيرات المناخية .