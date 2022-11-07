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إنهاء دورتي تدريب في مجالات صيانة الأجهزة المنزلية والتبريد والتكييف بأسيوط

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - أنهت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط ، دورتي التدريب على أعمال صيانة الأجهزة المنزلية، والتبريد والتكييف والمنفذة بمركز التدريب المهني التابع لوزارة القوى العاملة بــ"بني غالب محافظة أسيوط .

وقال علي سيد مصطفى مدير المديرية أن المتدربون أعربوا عن بالغ سعادتهم لمشاركتهم في مثل هذه التدريبات التي كان لها بالغ الأثر في صقل وتنمية مهاراتهم، وخاصة أن هذه النوعية من التدريبات المهنية لا تشتمل على جوانب نظرية فقط وإنما تمتد لتشمل الجانب الأهم وهو الجانب العملي.

وقام مدير المديرية بتسليم شهادات إتمام التدريب للذين اجتازوا الدورات التدريبية بنجاح.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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