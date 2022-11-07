محافظ الجيزة ورئيس أركان قوات الدفاع الشعبى والعسكرى يتفقدا مدرسة امبابة الثانوية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - أستقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اللواء اركان حرب وليد حامد الحماقى رئيس أركان قوات الدفاع الشعبى والعسكرى لتفقد مدرسة إمبابة الثانوية الصناعية للتأسيس العسكرى ومتابعة انتظام العملية التعليمية بها.

وخلال الزيارة للمدرسة شهدا المحافظ ورئيس الأركان طابور الصباح وإستمع الحضور لفقرات الإذاعة المدرسية وتحية العلم، كما كرما عدداً من المدرسين والطلاب المتميزين.

كما شهد محافظ الجيزة ورئيس أركان قوات الدفاع الشعبي و العسكري والمرافقين عروضا عسكرية ورياضية مقدمة من طلاب المدرسة شملت عروضا للتعليم الأولي وعروض الاشتباك والوثب الطويل وتمارين اللياقة البدنية وعرضا لمهارات فنون القتال .

كما تفقدا انتظام الدراسة من داخل أحد الفصول الدراسية و فصل التأسيس العسكري لتعليم الطلاب أسس الانضباط العسكري داخل وخارج المدرسة وتابعا إحدى الحصص الدراسية حول معنى الوطن وخطورة الإشاعات حيث أكد محافظ الجيزة للطلاب على ضرورة إدراك معنى الوطن وأهمية الحفاظ عليه وضرورة التأكد من مصادر الأخبار وعدم ترديد الشائعات.

كما ناقش المحافظ مع الطلاب المشروعات القومية التى تنفذها الدولة والمنافع التى ستعود عليهم وعلى اسرهم من تطوير للخدمات وزيادة فرص العمل وتحسين سبل المعيشة مؤكداً لهم أن ما يجرى تنفيذه من مشروعات قومية يهدف إلى خلق بيئة عمل ومستقبل متفائل للأجيال الجديدة.

وأكد المحافظ خلال جولته أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيرا بالمدارس الثانوية الفنية العسكرية من أجل تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والانضباط الذي يمثل أهم أسس النجاح مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارتي الدفاع والتربية والتعليم والجهود التي أثمرت عن منظومة المدارس الثانوية الفنية العسكرية بهدف خلق جيل صالح منتج ومبدع وقادر على مواجهة التحديات ويتمتع بالانضباط والمهنية .

من جانبه أكد رئيس اركان قوات الدفاع الشعبى على أهمية الاهتمام بالنشء الصغير وبناء جيل من الطلاب يتسم بالانضباط والالتزام، وإعداده ثقافيا وعلميًا وعسكريًا واجتماعيًا لتخريج قادة للمستقبل متسلحين بالعلم والمعرفة ويحملون الولاء والانتماء لوطنهم مشيرا أن العسكرية شرف لكل من ينتمي إليها، وتهتم القيادة اهتماما بالغا بهذه المنظومة التي أثبتت نجاحها في كل المدارس الفنية التي تم تحويلها إلى مدارس عسكرية .

كما تفقد الحضور الورش التعليمية ومعارض المنتجات ومعامل ال CNC للتحكم عن بعد وتنظيم المحاكاة العملية للطلاب على إنتاج وعرض المنتجات، حيث أكد محافظ الجيزة على أهمية التعليم الفنى وأنه أساس التنمية والنهوض بالصناعة المصرية .

ووجه راشد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بضرورة توفير الدعم اللازم لتطوير الصناعة بالمدارس الفنية عن طريق وضع خطة متكاملة تشمل برامج تدريبية وتنشيط للوحدات الإنتاجية وتكثيف عمليات الترويج وتسويق المنتجات وإقامة المعارض الدورية لها بنطاق المحافظة.

رافق المحافظ ورئيس أركان قوات الدفاع الشعبى والعسكرى اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والعميد محمد حمزة المستشار العسكرى للمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة و مدير مديرية الصحة ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ورئيس حى شمال الجيزة .