أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع جامعة العريش

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم الأنشطة البحثية وتبادل الخبرات التعليمية بين القوات المسلحة والمؤسسات التعليمية المختلفة ، وقعت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بروتوكول تعاون مع جامعة العريش وذلك لتعظيم الإستفادة من الخبرات العلمية والتعليمية بين الطرفين .

ويهدف البروتوكول إلى الإستعانة بخبرات الأكاديمية فى الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وتبادل الخبرات العلمية والتعليمية وخاصة موضوعات الإستراتيجية والأمن القومى وصناعة القرار وأساليب التفكير والدراسات المستقبلية وذلك من خلال المحاضرات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية بين الطرفين ، وكذا تبادل الزيارات والتعاون فى مجالات البحث العلمى والمعرفة ، وإتاحة محتويات المكتبات للدارسين فيما يتعلق بالموضوعات التى تهم الباحثين من الطرفين .

وألقى اللواء أ ح / أشرف فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا كلمة أكد خلالها الدعم المستمر الذى تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة للأكاديمية ، مشيراً إلى حرص الأكاديمية على التواصل المستمر مع الصروح التعليمية المختلفة لتأهيل كوادر متعاقبة مسلحة بالعلم والمعرفة قادرة على خدمة وطنها.

وأعرب الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش، رئيس جامعة العريش عن سعادته البالغة بالتعاون المثمر بين الجامعة والأكاديمية وما لمسه من مستوى علمي متميز للمنظومة التعليمية متطلعًا إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون .

كما تم تبادل الدروع التذكارية بين مدير الأكاديمية ورئيس جامعة العريش تأكيداً على أهمية التعاون بين الطرفين .