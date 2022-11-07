عاجل- صورة تذكارية لقادة العالم المشاركين فى قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - واستقبل الرئيس السيسى، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، صباح اليوم قادة العالم المشاركين فى القمة، المنعقدة بشرم الشيخ.

ومن المقرر أن تنطلق بعد قليل، فعاليات القمة العالمية للمناخ (COP27)، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، فعاليات قمة المناخ، وتشهد الجلسة الافتتاحية للقمة رسالة ترحيب من مصر وعرض فيلم قصير عن التغير المناخى، وكلمة للرئيس السيسى، يحدد خلالها ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية.

كما تشهد الجلسة، كلمة أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، التى ستستضيف قمة المناخ المقبلة (cop28).