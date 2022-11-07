البريد المصرى يصدر طابعا تذكاريا لتوثيق استضافة مصر COP 27

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار مشاركة البريد المصرى فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 فى الدورة الـ27 الذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، بحضور ومشاركة رسمية من 197 دولة.

وأكد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصرى، أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بمشاركة قادة العالم ومسئولين رفيعى المستوى فى الأمم المتحدة إلى جانب آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من جميع دول العالم حدث دولى هام يؤكد على اهتمام مصر بمواجهة التغيرات المناخية والحد من آثارها، ويوضح ثقة المجتمع الدولى الكاملة فى قدرة مصر على استضافة هذا المؤتمر الهام من أجل حشد الجهود الدولية للتعامل مع التغيرات المناخية وآثارها، وطرح المبادرات فى جلسات المؤتمر، وبلورة مواقف إقليمية ودولية مؤثرة للخروج بنتائج عملية تجعل من مؤتمر شرم الشيخ علامة فارقة فى مسار تعامل المجتمع الدولى مع تغير المناخ الذى أضحى يهدد البشرية بأكملها؛ لذا بادر البريد المصرى بالمشاركة فى هذا الحدث الهام وتوثيقه عبر إصدار طابع بريد تذكارى يحمل شعار الحدث وعنوانه.

وأوضح أن الطابع التذكارى الذى تم إصداره مزود بتقنية الـ "QR Code" التى تمكن هواة الطوابع والمتابعين من الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالطوابع واكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة، وذلك باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية عبر ربط الطابع بموقع الطوابع المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التى يشهدها البريد المصرى حاليا، التى تهدف إلى تطبيق التحول الرقمى فى جميع الإدارات والقطاعات والخدمات التى يقدمها.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن البريد المصرى سيعرض خلال جلسات المؤتمر خطة البريد المصرى الإستراتيجية نحو الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن العمليات البريدية من خلال عدة خطوات فورية، منها استخدام سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية فى توصيل الطرود البريدية كبديل للسيارات التى تعمل بالوقود، إلى جانب عرض المشروعات التى تم تنفيذها وتعمل بالطاقة الخضراء مثل العديد من مكاتب البريد والمبانى الإدارية والأثرية التى تم افتتاحها، بالإضافة إلى الخدمات التى يقدمها البريد المصرى التى تأتى ضمن إستراتيجية البريد المصرى للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات، ومنها خدمة البريد الإلكترونى المسجل "بريدى" التى تعد التطور الرقمى لخدمة البريد المسجل بمفهومها المعروف؛ حيث إنها خدمة رقمية أكثر سهولة وأمان من حيث الإرسال والاستقبال وتضمن حماية البيانات الشخصية وسرعة الوصول بين الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة والمؤسسات الخدمية والمواطنين بشكل موثوق ورقمى للوثائق والمستندات الحكومية بما يضمن الحفاظ على البيئة والتحول إلى نظام رقمى قائم على تبادل البيانات.

وأضاف أن البريد المصرى خلال مشاركته فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 سيعرض عبر جناح البريد فى المؤتمر الخدمات والحلول التقنية التى يقدمها بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بما يساهم فى تقليل الانبعاثات الكربونية، مثل خدمة "وصلها" وتطبيق "يلا سوبر آب".

كما يقدم البريد المصرى لأول مرة جولة افتراضية "Virtual Tour" داخل متحف البريد للوفود المشاركة فى المؤتمر بما يمكنهم من إجراء زيارة افتراضية للمتحف ومشاهدة جميع محتوياته مع شرح تفصيلى لجميع المحتويات باللغة الإنجليزية.