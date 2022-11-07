الرئيس الأرمينى يتوجه إلى مصر لحضور قمة المناخ "COP27"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 11:28 صباحاً - وذكر المكتب الرئاسي الأرميني - في بيان أوردته وكالة أنباء "أرمنبرس" الأرمينية اليوم - أنه من المقرر أن يلقي خاتشاتوريان كلمة خلال أعمال المؤتمر، كما سيعقد اجتماعات مع قادة عدد من الدول على هامش المؤتمر.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022، والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا؛ ولتنفيذ ما جاء في اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء في مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات؛ وحشد العمل الجماعي بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

ويشارك ما يقرب من 110 من رؤساء الدول والحكومات في فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"؛ إلى جانب 10 آلاف من منظمات المجتمع المدني، و26 ألفا و500 يمثلون الوفود الرسمية والهيئات، و3 آلاف و321 إعلاميا، بإجمالي 44 ألفا و174 مشاركا.