البيئة الكويتية: COP27 يدفع نحو الحد من التداعيات السلبية للتغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للبيئة الكويتية، أهمية انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) بشرم الشيخ، الذى يجمع قادة العالم ويحشد الاهتمام؛ بما يسهم فى الدفع نحو الحد من التداعيات السلبية للتغيرات المناخية.





وذكرت الهيئة العامة للبيئة الكويتية فى بيان اليوم الإثنين، أن الهيئة ستشارك فى فعاليات مؤتمر المناخ COP27، التى انطلقت بمدينة شرم الشيخ، بوفد فنى بقيادة رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح، مشددة على تزايد الاهتمام الكويتى بالملف البيئى بشتى أبعاده محليا وعالميا ويتجلى ذلك فى المشاركة بمثل هذه المؤتمرات مما يدل على الالتزام بالقرارات الأممية لاتفاقية تغير المناخ والمعاهدات والاتفاقيات البيئية ذات الصلة. ولفتت الهيئة إلى أن المؤتمر المستمر حتى 18 نوفمبر الجارى يأتى بحضور دولى واسع وبمشاركة أكثر من 40 ألف شخص ومنظمات إقليمية ودولية فى إطار جهود عالمية متواصلة لإنقاذ كوكب الأرض من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

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