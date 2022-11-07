القاهرة الإخبارية: مصر تضع إفريقيا على أولوية أجندة التنمية فى COP27

جدة - نرمين السيد - قالت رغدة منير، موفدة قناة القاهرة الإخبارية، من شرم الشيخ، إن أنظار العالم متجهة نحو مدينة السلام والتى تستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ فى دورته السابعة والعشرين، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر.





وأكدت موافدة قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر تضع إفريقيا على أولوية أجندة التنمية المناخية فى كوب 27، لافتة إلى أن الدول المشاركة فى مؤتمر المناخ تركز على تنفيذ 4 أهداف مهمة.

وأضافت أن هناك مستوى عاليًا من التأمين والتنظيم فى مؤتمر COP27، لافتة إلى أن هذه القمة يقع على عاتقها الكثير من المسئوليات فى محاولة إلى إيجاد حلول جذرية لمعالجة التغيرات المناخية.

وتعقد اليوم الجلسة الافتتاحية للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، بمشاركة وفود الدول الأطراف بالاتفاقية وممثلى العديد من الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولى، وخلال الجلسة تسلم سامح شكرى، وزير الخارجية، رئاسة الدورة 27 للمؤتمر.

وسوف تشهد الجلسة الافتتاحية للقمة رسالة ترحيبًا من مصر وعرض فيلم قصير عن التغير المناخى، وكلمة للرئيس السيسى، يحدد خلالها ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية جمعاء، خاصة ما يتعلق بسبل وآليات تنفيذ الشعارات والتعهدات السابقة إلى حلول والتزامات حقيقية واقعية وملموسة لخفض نسبة الانبعاثات الحرارية وتضمن العيش بشكل طبيعى وآمن بيئيًا وصحيًا على كوكب الأرض، ولتستمر دورة الحياة فى العطاء والتنمية للبشرية كلها.

كما تشهد الجلسة الافتتاحية كلمة أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والتى سوف تستضيف قمة المناخ المقبلة (cop 28)، ورئيس السنغال بصفته رئيس الاتحاد الإفريقى وطفلة أوغندية ناشطة فى مجال المناخ ومسئول أمريكى ملهم فى مجال التغيرات المناخية.