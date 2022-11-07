السيسى يعرض خريطة طريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم فى مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للشق الرئاسى لمؤتمر المناخ (COP-27) اليوم بمدينة شرم الشيخ، تتناول ملامح خارطة طريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية جمعاء، خاصة فيما يتعلق بسبل وآليات تحويل التعهدات إلى حلول والتزامات حقيقية واقعية وملموسة لخفض نسبة انبعاثات الغازات ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.





ويشارك فى الشق الرئاسى الذى يفتتحه الرئيس السيسى اليوم، 110 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

وتشهد الجلسة الافتتاحية للقمة كلمات لعدد من الزعماء والشخصيات البارزة من بينهم أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والتى ستستضيف قمة المناخ المقبلة (cop 28)، ورئيس السنغال بصفته رئيس الاتحاد الإفريقى.

وستعقد فعاليات الشق الرئاسى على مدى يومين، حيث ستشهد بيانات لعدد من القادة والزعماء المشاركين فى الاجتماعات، كما ستعقد على مدار اليومين 6 موائد مستديرة، سيشارك الرئيس السيسى فى عدد منها بحضور رؤساء الدول والحكومات من مختلف دول العالم.

ويشارك الرئيس السيسى فى عدد من الفعاليات الدولية فى إطار مؤتمر المناخ COP -27، من بينها فعالية مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، لإطلاق النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ، وفعالية مع رئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس، حيث سيتم إطلاق مبادرة قبرص لمعالجة الآثار الناجمة عن تغير المناخ.

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا كبيرا من اللقاءات الثنائية مع زعماء وقيادات الدول المشاركين خلال فترة انعقاد المؤتمر لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول العالم وكذلك لبحث القضايا الدولية والإقليمية وعلى رأسها سبل مواجهة التغيرات المناخية والتوصل إلى توافق دولى لتحويل التعهدات إلى واقع ملموس.

كما تتضمن فعاليات الشق الرئاسى رسالة ترحيب من مصر وعرض فيلم قصير عن التغير المناخى.

وتسعى مصر - التى عززت خلال السنوات الماضية خططها نحو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ باعتباره يشكل تهديدا وجوديا – إلى تهيئة الأجواء لحث كافة الأطراف على تعزيز الثقة المتبادلة والتى يمكن من خلالها تحقيق النتائج التى تتطلع إليها الشعوب فيما يتعلق بمواجهة أزمة تغير المناخ وتفادى كوارثه المدمرة.

يشار إلى أن مصر - التى بادرت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات فعالة فى سبيل التحول إلى نموذج تنموى مستدام يتسق مع جهود الحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ - أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتى تركز على عدد من المبادئ من بينها تحقيق نمو اقتصادى مستدام وخفض الانبعاثات فى مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ وتحسين حوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ، وتعزيز البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، والبحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعى لمكافحة تغير المناخ.