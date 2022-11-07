صحيفة نمساوية تشيد بنجاح اليوم الأول لمؤتمر المناخ فى شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - أشادت صحيفة (فولكس بلات ) النمساوية البارزة، بنجاح اليوم الأول من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) فى مدينة شرم الشيخ والذى بدأ أعماله أمس ويستمر حتى 18 نوفمبر الجارى.





وقالت الصحيفة فى تقرير لها اليوم الاثنين إن اليوم الأول من مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ (COP27) شهد الإعلان عن أول نجاح فى إحدى النقاط العالقة فى المفاوضات واتفقت الجلسة العامة للمؤتمر يوم أمس الأحد على أن المساعدات المالية للدول الفقيرة للتعامل مع الأضرار والخسائر المتعلقة بالمناخ التى تحدث بالفعل يجب أن تكون مثبتة كبند منفصل على جدول أعمال المفاوضات فى COP27 لأول مرة.

وأبرزت الصحيفة قول سامح شكرى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ووزير الخارجية أمام وفود أكثر من 190 دولة، إن هذا يظهر إحساسا بالتضامن والتعاطف مع معاناة ضحايا الكوارث المرتبطة بالمناخ .

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى مؤتمرات الأمم المتحدة بشأن المناخ تحتل مكافحة أسباب تغير المناخ وتدابير التكيف مع ظاهرة الاحتباس الحرارى مكان الصدارة لافتة إلى تقديم وعد من الدول الصناعية بالفعل إلى الدول النامية بتقديم مساعدات مالية منتظمة لهذا الغرض.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022، والذى يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر فى آثار تغير المناخ فى إفريقيا؛ ولتنفيذ ماجاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ماجاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعى بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

ويشارك 110 من رؤساء الدول والحكومات فى فعاليات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، إلى جانب 10 آلاف من منظمات المجتمع المدنى، و26 ألفا و500 يمثلون الوفود الرسمية والهيئات، و3 آلاف و321 إعلاميا، بإجمالى 44 ألفا و174 مشاركا.