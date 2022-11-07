ولى عهد الكويت يتوجه لمصر للمشاركة بـCOP27 ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 10:29 صباحاً - توجه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له صباح اليوم الإثنين، إلى مصر؛ للمشاركة في مؤتمري قمة قادة العالم لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (COP27)، والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر في مدينة شرم الشيخ.

وكان في وداع ولي عهد الكويت بالمطار رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد عبد العزيز السعدون والشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء والسفير أسامة شلتوت سفير مصر لدى الكويت.