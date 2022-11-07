هيئة الدواء المصرية تشارك في الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - تشارك هيئة الدواء المصرية في فعاليات الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية، الذي ينظمه المركز العالمي لمراقبة الأدوية أوبسالا " UMC " والمركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية " WHO " لرصد الأدوية الدولي، بحضور ممثلين عن المنظمات الدولية المعنية بشئون الدواء، وكذلك هيئات وسلطات مراقبة الأدوية الوطنية من ٨١ دولة في جميع أنحاء العالم.​

كما تطلق الهيئة، حملة توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتشجيع على الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية.

تستهدف الحملة، التوعية بأهمية الإبلاغ عن الآثار الجانبية بعد تناول الأدوية أو الحصول على اللقاحات.

يمكن الإبلاغ عن الآثار العكسية للقاحات والأدوية لهيئة الدواء المصرية عن طريق، ​

الموقع الإلكتروني للهيئة www.edaegypt.gov.eg، ​

أوعبر الإيميل [email protected]، ​

أو عن طريق الخط الساخن ١٥٣٠١ .