مدبولى يعتمد الكود التصميمى والتشغيلى للأسواق والسويقات فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اعتماد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، تعميم الأدلة التصميمية للإدارة المحلية للأسواق والسويقات بالمحافظات وآلية تطبيقها، التى تمكن الإدارة المحلية من القيام بأعمال تخطيط وتصميم الأسواق والسويقات على مستوى المدن والقرى.





وأضاف -فى بيان اليوم الإثنين- أنه يمكن للمحافظة من خلال الأدلة التصميمية، تقييم مدى استيفائها للمعايير التخطيطية والتصميمية بما يساعد متخذى القرار على تحديد مدى جدوى تطوير الأسواق فى مكانها أو نقلها إلى مكان آخر، أو اقتراح إنشاء أسواق وسويقات جديدة لتلبية احتياجات السكان والوصول إلى الفاعلية والكفاءة وتحقيق أعلى استفادة لتحقيق التنمية.

وأشار إلى أن الدليل اعتمد على مجموعة من الأدوات والأساليب يوضح الإطار العام للدليل كيفية تطبيقها، وكذلك خطة العمل لتصميم الأسواق والسويقات من حيث كيفية اختيار الموقع والمعايير التصميمية.

وبدوره أوضح الدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن الدليل يحتوى على تعريف شامل لمفهوم الأسواق والسويقات، بالإضافة إلى توضيح التصنيفات المختلفة لهما، وتوضيح الإطار التخطيطى للأسواق والسويقات وأهم خصائص توزيعها من خلال نوع ومستوى الخدمة والحجم السكانى الملائم لنطاق خدمتها، ومعايير اختيار الموقع الجغرافى المناسب لتوطين الأسواق والسويقات، وعناصر مرحلة التصميم والتى تشمل التصميم التفصيلى وما يحتويه من المعايير التصميمية الخاصة بوحدات العرض بالسوق والتصميم العمرانى وعناصر تنسيق الموقع موضحة بالأبعاد والرسومات الهندسية، وأيضا تصميم عناصر الخدمات الأساسية بالسوق والمعايير والنماذج التصميمية المقترحة للبدء بمرحلة تنفيذ، والأبعاد البيئية والتخطيطية والتصميمية المختلفة فى الأسواق التى يجب أخذها فى الاعتبار لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك خطة عمل مكونة من مجموعة من الخطوات المحددة لإنشاء أسواق وسويقات جديدة، ومعايير استيفاء المتطلبات للسوق أو السويقة الجديدة من خلال تقييم مدى استيفاء العناصر التصميمية المختلفة لها، وتحديد الوضع الراهن للسوق والسويقة القائمة لدعم اتخاذ القرار وتحديد أسلوب التدخل إما بتطويرها أو إعادة البناء فى نفس المكان أو نقلها إلى مكان أخر.