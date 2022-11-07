تزامنا مع «COP27».. قنا تدعم مشروعات الطاقة الشمسية لاستصلاح الأراضى

جدة - نرمين السيد - أطلقت الوحدة المحلية لمجلس قروى أبومناع غرب، بمركز دشنا، فى محافظة قنا، مبادرة للتوعية باستخدامات الطاقة الشمسية فى الزراعة والرى، لدعم الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ "COP27" بشرم الشيخ، بمشاركة نحو 110 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية.





وقال حمادة صلاح جيلانى، رئيس الوحدة المحلية لأبومناع غرب، إنه فى إطار سعى القيادة السياسية، لاستضافة مؤتمر قمة المناخ COP27، الذى ينطلق اليوم فى شرم الشيخ، كان لزاما على الوحدة المحلية بتوجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس المركز، بعقد لقاءات وإطلاق مبادرة للتوعية بقمة المناخ، وذلك من خلال توعية المزارعين بمجال إدخال الطاقة الشمسية فى القطاع الزراعى.

وأوضح جيلانى، أن ذلك الوقت، يحتاج تضافر جميع الجهود، لتكليل قمة المناخ بالنجاح، فى توقيت يواجه فيه العالم أزمة ضخمة تتعلق بمصادر الطاقة التقليدية، بالإضافة إلى أن استعمال الطاقة الشمسية فى الرى والزراعة، أقل تكلفة وأفضل جودة، من استخدام الوقود العادى مثل الديزل أو الغاز.

وتابع رئيس الوحدة المحلية، أنه تم عمل جلسات تعريفية للمزارعين والأهالى، عن الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة الطريق لدعم الزراعة فى صعيد مصر، والتى تتمتع بخصائص كبيرة، تجعلها جديرة بتطوير استخدامات الطاقة الشمسية، لما يتميز به الطقس فى محفظة قنا، بأنه مشمس طوال العام، ومنها فإن الاستخدامات الحديثة للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والاستفادة من الطاقة الشمسية، فى مجال الزراعة، يتوافق ورؤية القيادة السياسية وتوجهات قمة المناخ.

وأوضح الأهالى، أن استخدامات الطاقة الطبيعية والاعتماد على الطاقة الشمسية، وفرت الوقت والجهد، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الطاقة المستخدمة، على عكس السولار والغاز، وهذا يؤكد الدور المنوط على المزارعين لدعم التنمية المستدامة، واستخدام الطاقة الشمسية كبدائل للطاقة الحالية باعتبارها مستقبل الزراعة الحديثة.

وأعرب الأهالى، عن سعادتهم بشأن دعم الدولة لتلك المشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية، والتى تجعل أعمال الرى فى صورة سهلة ومتاحة فى جميع الأوقات، على الرغم من ارتفاع أسعار الأصول فى بداية المشروع، إلا أن الاستدامة فى استخدام التقنيات الحديثة تجعل الجميع يقبل على تنفيذ محطات الطاقة الشمسية لرى الأرضى، خاصة والتى تكون بعيدة عن مصادر الرى بالغمر.

وشددوا على دعمهم الكامل لمؤتمر المناخ، الذى يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بحضور رؤساء الحكومات، ولفيف من الشخصيات الدولية فى مدينة شرم الشيخ.