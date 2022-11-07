متحدث الخارجية: 62 ألف مشارك بقمة المناخ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن قمة المناخ "كوب 27" تشهد 62 ألف مشارك، وهذا الرقم بمثابة أكبر عدد مسجل بمؤتمرات المناخ، بما يؤكد مدى الاهتمام بقضايا المناخ، والدور الكبير الذى قامت به رئاسة المؤتمر.





أضاف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة "CBC"،:"نتعاون مع كافة الشركاء الدوليين بشان مؤتمر المناخ وتم تحديد برنامج هذا المؤتمر من خلال بنود متعارف عليها، بالإضافة لفعاليات مختلفة سيتم تنظيمها على مدار أيام المؤتمر والموائد المستديرة". أشار إلى أن انعقاد قمة المناخ فى مصر بمثابة دفعة سياسية وإشارة البدء للاهتمام بقضايا بعينها مثل قضايا الأمن الغذائى والمائى والتحول نحو الهيدروجين الأخضرن وهناك تفهم دولى لأهمية توفير التمويل بوسائل مختلفة ومبتكرة للدول النامية. "من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء، فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.

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