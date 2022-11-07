أمين عام الأمم المتحدة يصل إلى مقر انعقاد قمة المناخ «COP27»

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تنطلق بعد قليل، فعاليات القمة العالمية للمناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، فعاليات قمة المناخ، وتشهد الجلسة الافتتاحية للقمة رسالة ترحيب من مصر وعرض فيلم قصير عن التغير المناخى، وكلمة للرئيس السيسى، يحدد خلالها ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية.

كما تشهد الجلسة، كلمة أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، التى ستستضيف قمة المناخ المقبلة (cop28).