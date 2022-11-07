جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، منذ قليل، رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، قبيل انطلاق قمة المناخ "cop27"، فى شرم الشيخ.





ومن المقرر أن تنطلق بعد قليل، فعاليات القمة العالمية للمناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء. ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، فعاليات قمة المناخ، وتشهد الجلسة الافتتاحية للقمة رسالة ترحيب من مصر وعرض فيلم قصير عن التغير المناخى، وكلمة للرئيس السيسى، يحدد خلالها ملامح خارطة الطريق نحو مستقبل أفضل لشعوب العالم وللإنسانية. كما تشهد الجلسة، كلمة أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، التى ستستضيف قمة المناخ المقبلة (cop28).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى يستقبل رئيس وزراء بريطانيا لدى وصوله قمة المناخ cop27 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.