سامح شكرى: استضافة مصر فعاليات قمة المناخ شرف ومسؤولية

جدة - نرمين السيد - قال سامح شكرى وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ الـ27، إنّ التحضير لقمة المناخ COP 27 تم منذ نهاية COP 26 فى جلاسكو، مشددًا على أن استضافة مصر فعاليات القمة شرف ومسئولية، لما أبدته عبر السنوات من اهتمام ومسؤولية تجاه قضايا تغير المناخ.





وأضاف شكرى، خلال حواره مع الإعلامية إلهام نمر، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "تنظيم القمة على أرض مصر مسئولية، كى نقود الإطار متعدد الأطراف فى قضية بهذه الأهمية، وهى قضية تمس مصالح كل مواطن على مستوى العالم، منها الدول النامية بشكل رئيسى وجوهرى". وتابع: "كان من الأهمية أن نضطلع بالتنسيق مع فريق العمل البريطانى، ولكن فى ظروف مغايرة تماما عن السنوات السابقة نظرا للتوترات الجيوسياسية وتبعات ذلك فى إطار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار والتضخم وكل التداعيات السلبية ذات الصلة، مشددًا على أن هذه القمة هى قمة التنفيذ وتجاوز التعهدات إلى تنفيذ التعهدات بشكل عملى وواقعى يكون له تأثير فيما يتعلق بالتخفيف والتكيف والتعامل مع القضايا الجوهرية، مثل قضية التمويل التى تتيح القدرة على تناول قضايا التكيف والتخفيف والعمل على إدخال برنامج عمل للمؤتمر".

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