السيسى وجوتيريش يستقبلان قادة العالم قبل انطلاق COP27 (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - تنطلق بعد قليل أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ COP27 بشرم الشيخ، على المستوى الرئاسى.

وسيتضمن الشق الرئاسى من القمة الذى يعقد اليوم 3 موائد مستديرة عالية المستوى، وسيلقى الزعماء المشاركون كلمات تتناول جهود بلادهم فى مواجهة تداعيات التغيرات المناخية. كما ستعقد أيضا 3 موائد مستديرة للزعماء المشاركين بالمؤتمر غدا الثلاثاء. يأتى هذا بمشاركة واسعة من جانب وفود أكثر من 190 دولة وممثلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ وممثلى وسائل الإعلام المحلية والدولية.

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