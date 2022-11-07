أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022

جدة - نرمين السيد - شرم الشيخ

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، رسميا، أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 فى مدينة شرم الشيخ، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء ورؤساء حكومات دول العالم.. وستشهد الجلسة الافتتاحية للقمة رسالة ترحيب من مصر، وفيلما قصيرا عن التغير المناخى، وكلمة للرئيس السيسى .. كما تتضمن كلمة لأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، الدولة المضيفة لقمة المناخ القادمة COP28، وماكى سال، رئيس السنغال، بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقى، وطفلة أوغندية ناشطة فى مجال المناخ، ومسئول أمريكى ملهم فى مجال التغيرات المناخية.

القاهرة

عرض مسرحية "علاقات خطرة"، على مسرح الهناجر بدار أوبرا القاهرة، وذلك ضمن نهائيات الدورة الثامنة لمهرجان آفاق مسرحية العربى، دورة الفنان القدير الراحل فريد شوقى، التى تقام فى الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر الجارى.

القاهرة

تنظم إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعا للجنة الاستشارية العربية للتمريض والقبالة بمقر الأمانة العامة للجامعة؛ لاستكمال إعداد مشروع القانون الاسترشادى العربى الخاص بمهنتى التمريض والقبالة، بالتعاون والتنسيق مع المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية.

الرياض

تستضيف المملكة العربية السعودية الاجتماع الرابع للجنة الوزارية التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط السعودى فيصل بن فاضل الإبراهيم، بمشاركة أعضاء اللجنة الوزارية التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الرياض

يتوجه وفد لجنة التطوير العقارى والمقاولات من مصر إلى الرياض فى الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجارى للمشاركة فى عقد الملتقى العقارى السعودى المصرى الثالث، حيث يترأس الوفد المصرى المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندس فتح الله فوزى نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقارى والمقاولات بالجمعية ورئيس اللجنة العقارية بمجلس الأعمال المصرى السعودى.

عمان

يشارك من مصر البيت الفنى للمسرح، برئاسة المخرج خالد جلال، بالعرض المسرحى "ليلة القتلة" فى المسابقة الرسمية لمهرجان الأردن المسرحى بدورته الـ29، بعد اختياره من خلال لجنة المشاهدة الخاصة بالمهرجان، حيث سيتم عرضه على المسرح الدائرى بالعاصمة عمان، وهو من إنتاج فرقة مسرح الطليعة تحت إدارة المخرج عادل حسان.

الكويت

يتوجه ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمى المرافق، إلى مدينة شرم الشيخ؛ للمشاركة فى مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ "COP27"، والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المقامتين فى مدينة شرم الشيخ.

أبوظبى

بدء تفعيل المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف وإلغاء القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19 حيث سيكون لبس الكمامة اختياريا فى جميع المرافق المفتوحة والمغلقة بما فى ذلك دور العبادة والمساجد، ما عدا المنشآت والمرافق الصحية ومراكز أصحاب الهمم سيكون ارتداء الكمامات إلزاميا، وفق ما أعلنه المتحدث الرسمى عن الهيئة الوطنية الإماراتية لإدارة الطواريء والأزمات والكوارث الدكتور سيف الظاهرى.

الجزائر

يشارك وزير الصناعة الجزائرى أحمد زغدار، فى عاصمة النيجر "نيامى" فى اجتماع وزارى مشترك لوزراء الاتحاد الأفريقى المكلفين بالصناعة والتنمية الصناعية لبحث ملف التصنيع والتنويع الاقتصادى للقارة الأفريقية.

سانتياجو

تواجه بطلة التنس المصرية ميار شريف، المصنفة رقم 50 عالميا والأولى على البطولة، نظيرتها التشيلية فيرناندا استيتى، المصنفة رقم 707 عالميا، بالدور الأول "32" ببطولة كوبا "ل بى" تشيلى المفتوحة للتنس.