عاجل- وصول الرئيس السيسى لمقر انعقاد مؤتمر المناخ COP27

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر انعقاد قمة مؤتمر المناخ لحضور أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ COP27 بشرم الشيخ، على المستوى الرئاسى.





وسيتضمن الشق الرئاسى من القمة الذى يعقد اليوم عقد 3 موائد مستديرة عالية المستوى، وسيلقى الزعماء المشاركون كلمات تتناول جهود بلادهم فى مواجهة تداعيات التغيرات المناخية. كما ستعقد أيضا 3 موائد مستديرة للزعماء المشاركين بالمؤتمر غدا الثلاثاء.

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