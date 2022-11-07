القوى العاملة تعلن القائمة 101 لمستحقات العمالة المصرية بالأردن (بالأسماء)

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة القوى العاملة، عن تواصل مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، مع المسؤولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى فى الأردن -استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ101 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 80 عاملا مصريا لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.





وقالت الوزارة -فى بيان، اليوم الإثنين- إن المستحقات بلغت 157 ألفا و797 دولار أمريكى، بما يعادل 3 ملايين و820 ألف جنيه مصرى تقريبا.

وجاء فى البيان الصحفى، أن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، تلقى تقريرا من الملحق العمالى طلعت السيد، رئيس المكتب العمالى بالأردن، أعلن فيه وبالأسماء معلومات هذا الاستحقاق، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "فيسبوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، للاستعلام عن الأسماء، وفى حال إذا كان الاسم موجودأ، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأضاف الملحق العمالى، أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعى بالأردن، سيجرى استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقى الدفعات لمستحقيها تباعا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع هذا البيان: