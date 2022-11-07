حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 8-11-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 08:27 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 8-11-2022

مهنياً: يمنحك هذا اليوم راحة فكرية وذهنية صافية، فحاول أن تستفيد من الوضع لكن لا تكن متسرعاً في قراراتك الحاسمة.

عاطفياً: تتلقى بعض الملاحظات من الشريك، وهذا قد يخلق عندك نوعاً من القلق، لكن يفترض أن تتقبل الأمر برحابة صدر.

صحياً: تكون بحاجة إلى الراحة وخصوصاً بعد الجهود التي بذلتها أخيراً، وذلك يعود عليك بفائدة كبيرة على كامل الصعد.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 8-11-2022

مهنياً: يناسبك هذا اليوم ويؤهّلك لعمل جديد ويبرز مهاراتك، ولن تتهرب من المسؤوليات وتبادر إلى جديد.

عاطفياً: الشريك ينتظر منك مبادرة تجاهه بعد الجفاء الذي أظهرته في تعاملك معه.

صحياً: أنت المسؤول عن تدهور صحتك، لأنك لم تلتزم إرشادات الطبيب.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 8-11-2022

مهنياً: كن حذراً فقد يظهر أعداء لم تتوقعهم أو تصغي إلى انتقادات وملاحظات تجرحك، إشحن نفسك بالطاقة اللازمة.

عاطفياً: تجد نفسك أحياناً مجبراً على رفض الاستجابة لرغبات الشريك، وهذا يوتر العلاقة بينكما لكنها تكون عابرة وموقتة.

صحياً: ردود الفعل الغاضبة غالباً ما تؤدي إلى الانفعال، لذلك تريث قليلاً قبل إطلاق الأحكام العشوائية.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 8-11-2022

برج السرطان مهنياً: تتوضح الرؤية هذا اليوم، ويكفّ الزملاء عن معاكستك، وتقوم بالخطوات اللازمة لإنجاز مشاريعك.

عاطفياً: تسعى الى تحقيق إنجازات بارزة، وقد تنجح في بعض الأمور لكنّك قد تفشل في أخرى، فكن حذراً.

صحياً: تنتهي من مشكلات كثيرة وهموم وضغوط لكي تتعامل مع أحداث هذا اليوم بثقة وفخر.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 8-11-2022

مهنياً: يبدأ هذا اليوم واعداً جداً، ويحمل إليك خبراً جيداً وأحلاماً ولقاءات استثنائية.

عاطفياً: الواقعية في الحياة العاطفية أساسية وضرورية، فهي تساعد على فهم الأمور على نحو أوضح وتبعدك عن السلبيات.

صحياً: يحاول بعض الزملاء في العمل تحذيرك من أي خطوة ناقصة، لكنك لم تكترث، وهذا قد يكون له ثمنه في الأيام المقبلة.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 8-11-2022

مهنياً: يوم متقلب يمتحن شعبيتك ويحاسبك بحزم على أخطائك، وربما تقع ضحية أصحاب النيات السيئة.

عاطفياً: لا تقبل بأنصاف الحلول مع الشريك، فالتجارب السابقة ليست مطمئنة معه.

صحياً: قد تخشى على وضع صحي وتعيش إرباكات واستفزازات، تحتاج الى كثير من الصبر والتأنّي وعدم الغرق في الأوهام.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 8-11-2022

مهنياً: قد يحاول بعضهم مساعدتك في العمل، لكن ذلك يتطلب منك بعض التجاوب، فالمكابرة قد لا تكون في مصلحتك.

عاطفياً: النبرة العالية التي تستعملها أحياناً مع الشريك قد تؤدي إلى توتر في العلاقة بينكما، فحاول أن تكون أكثر ديبلوماسية.

صحياً: لا تنفعل أمام أي أمر تافه، فهو قد بسبب لك ارتفاعاً في الضغط.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 8-11-2022

مهنياً: اقتحم الساحات، فالوقت غير مناسب للتردد والحسابات والتكهنات والافتراضات، لكنه يملي عليك ضرورة العمل والتنفيذ.

عاطفياً: تزدهر المخيلة ويخفق القلب، وتحتفل بخبر سعيد أو بنجاح، وتطلق مشروعاً مشتركاً مع الحبيب.

صحياً: خفف من قيادة السيارة، وحاول أن تقوم بأي حركة مفيدة أو المشي بعض الوقت.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 8-11-2022

برج القوس مهنياً: يضيء لك هذا اليوم الحظ حياتك المهنية ويثير قضايا مهمة، ويحمل اليك القوة والخيارات الصائبة.

عاطفياً: قد تساعدك آراء الشريك في بعض الأمور العالقة، لكنّ عنادك قد يؤدي إلى فشل كل الجهود التي بذلتها منذ مدّة.

صحياً: أوضاعك الصحية على أفضل ما يرام وأولئك الذين يسعون إلى انقاص وزنهم، ينجحون بشكل مؤكد.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 8-11-2022

مهنياً: الخوف قد يكون في معظم الأحيان مجرّد وهم، وذلك يدفعك حتماً إلى التردد، فحاول أن تتخطى ذلك ببعض الصبر والإيمان.

عاطفياً: تجمعك المصادفات بشريك قديم، وهذا قد يعود بك بالذاكرة إلى الماضي وتفرح كثيراً.

صحياً: إنتبه إلى الغشاوة التي تنتابك بين حين وآخر، وعليك زيارة طبيب العيون لمعرفة سببها.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 8-11-2022

مهنياً: تشعر بأنّ النمط يتسارع وأن المشكلات السابقة بدأت تجد حلحلة لها، كذلك قد تسوّى بعض المشكلات المالية.

حظك اليوم 8-11-2022 عاطفياً: غيوم عابرة لن تؤثر في العلاقة بالشريك، ويلي ذلك سعادة غير مسبوقة تعيد إليكما البسمة المفقودة.

صحياً: قد تواجه وعكة صحية تتعلق بآلام المفاصل والظهر والتهابات الحنجرة والأنف.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 8-11-2022

مهنياً: الحذر والاحتياط واجبان، وخصوصاً أنّ الأيّام المقبلة قد تكون قاسية وغير محسوبة النتائج وتحمل مفاجآت غير سارّة.

عاطفياً: موضوعات مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي تكون في معظمها مادّة دسمة لتزكية الخلاف المتفاقم بينكما.

صحياً: يوم مطمئن من الناحية الصحية ولكن يجب توخي الحذر كي لا تتعرض لمتاعب ناتجة من الإرهاق بالعمل.