حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 8-11-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 نوفمبر 2022 08:27 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 8-11-2022
مهنياً: يمنحك هذا اليوم راحة فكرية وذهنية صافية، فحاول أن تستفيد من الوضع لكن لا تكن متسرعاً في قراراتك الحاسمة.
عاطفياً: تتلقى بعض الملاحظات من الشريك، وهذا قد يخلق عندك نوعاً من القلق، لكن يفترض أن تتقبل الأمر برحابة صدر.
صحياً: تكون بحاجة إلى الراحة وخصوصاً بعد الجهود التي بذلتها أخيراً، وذلك يعود عليك بفائدة كبيرة على كامل الصعد.
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 8-11-2022
مهنياً: يناسبك هذا اليوم ويؤهّلك لعمل جديد ويبرز مهاراتك، ولن تتهرب من المسؤوليات وتبادر إلى جديد.
عاطفياً: الشريك ينتظر منك مبادرة تجاهه بعد الجفاء الذي أظهرته في تعاملك معه.
صحياً: أنت المسؤول عن تدهور صحتك، لأنك لم تلتزم إرشادات الطبيب.
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 8-11-2022
مهنياً: كن حذراً فقد يظهر أعداء لم تتوقعهم أو تصغي إلى انتقادات وملاحظات تجرحك، إشحن نفسك بالطاقة اللازمة.
عاطفياً: تجد نفسك أحياناً مجبراً على رفض الاستجابة لرغبات الشريك، وهذا يوتر العلاقة بينكما لكنها تكون عابرة وموقتة.
صحياً: ردود الفعل الغاضبة غالباً ما تؤدي إلى الانفعال، لذلك تريث قليلاً قبل إطلاق الأحكام العشوائية.
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 8-11-2022
برج السرطان مهنياً: تتوضح الرؤية هذا اليوم، ويكفّ الزملاء عن معاكستك، وتقوم بالخطوات اللازمة لإنجاز مشاريعك.
عاطفياً: تسعى الى تحقيق إنجازات بارزة، وقد تنجح في بعض الأمور لكنّك قد تفشل في أخرى، فكن حذراً.
صحياً: تنتهي من مشكلات كثيرة وهموم وضغوط لكي تتعامل مع أحداث هذا اليوم بثقة وفخر.
حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 8-11-2022
مهنياً: يبدأ هذا اليوم واعداً جداً، ويحمل إليك خبراً جيداً وأحلاماً ولقاءات استثنائية.
عاطفياً: الواقعية في الحياة العاطفية أساسية وضرورية، فهي تساعد على فهم الأمور على نحو أوضح وتبعدك عن السلبيات.
صحياً: يحاول بعض الزملاء في العمل تحذيرك من أي خطوة ناقصة، لكنك لم تكترث، وهذا قد يكون له ثمنه في الأيام المقبلة.
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 8-11-2022
مهنياً: يوم متقلب يمتحن شعبيتك ويحاسبك بحزم على أخطائك، وربما تقع ضحية أصحاب النيات السيئة.
عاطفياً: لا تقبل بأنصاف الحلول مع الشريك، فالتجارب السابقة ليست مطمئنة معه.
صحياً: قد تخشى على وضع صحي وتعيش إرباكات واستفزازات، تحتاج الى كثير من الصبر والتأنّي وعدم الغرق في الأوهام.
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 8-11-2022
مهنياً: قد يحاول بعضهم مساعدتك في العمل، لكن ذلك يتطلب منك بعض التجاوب، فالمكابرة قد لا تكون في مصلحتك.
عاطفياً: النبرة العالية التي تستعملها أحياناً مع الشريك قد تؤدي إلى توتر في العلاقة بينكما، فحاول أن تكون أكثر ديبلوماسية.
صحياً: لا تنفعل أمام أي أمر تافه، فهو قد بسبب لك ارتفاعاً في الضغط.
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 8-11-2022
مهنياً: اقتحم الساحات، فالوقت غير مناسب للتردد والحسابات والتكهنات والافتراضات، لكنه يملي عليك ضرورة العمل والتنفيذ.
عاطفياً: تزدهر المخيلة ويخفق القلب، وتحتفل بخبر سعيد أو بنجاح، وتطلق مشروعاً مشتركاً مع الحبيب.
صحياً: خفف من قيادة السيارة، وحاول أن تقوم بأي حركة مفيدة أو المشي بعض الوقت.
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 8-11-2022
برج القوس مهنياً: يضيء لك هذا اليوم الحظ حياتك المهنية ويثير قضايا مهمة، ويحمل اليك القوة والخيارات الصائبة.
عاطفياً: قد تساعدك آراء الشريك في بعض الأمور العالقة، لكنّ عنادك قد يؤدي إلى فشل كل الجهود التي بذلتها منذ مدّة.
صحياً: أوضاعك الصحية على أفضل ما يرام وأولئك الذين يسعون إلى انقاص وزنهم، ينجحون بشكل مؤكد.
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 8-11-2022
مهنياً: الخوف قد يكون في معظم الأحيان مجرّد وهم، وذلك يدفعك حتماً إلى التردد، فحاول أن تتخطى ذلك ببعض الصبر والإيمان.
عاطفياً: تجمعك المصادفات بشريك قديم، وهذا قد يعود بك بالذاكرة إلى الماضي وتفرح كثيراً.
صحياً: إنتبه إلى الغشاوة التي تنتابك بين حين وآخر، وعليك زيارة طبيب العيون لمعرفة سببها.
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 8-11-2022
مهنياً: تشعر بأنّ النمط يتسارع وأن المشكلات السابقة بدأت تجد حلحلة لها، كذلك قد تسوّى بعض المشكلات المالية.
حظك اليوم 8-11-2022 عاطفياً: غيوم عابرة لن تؤثر في العلاقة بالشريك، ويلي ذلك سعادة غير مسبوقة تعيد إليكما البسمة المفقودة.
صحياً: قد تواجه وعكة صحية تتعلق بآلام المفاصل والظهر والتهابات الحنجرة والأنف.
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 8-11-2022
مهنياً: الحذر والاحتياط واجبان، وخصوصاً أنّ الأيّام المقبلة قد تكون قاسية وغير محسوبة النتائج وتحمل مفاجآت غير سارّة.
عاطفياً: موضوعات مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي تكون في معظمها مادّة دسمة لتزكية الخلاف المتفاقم بينكما.
صحياً: يوم مطمئن من الناحية الصحية ولكن يجب توخي الحذر كي لا تتعرض لمتاعب ناتجة من الإرهاق بالعمل.