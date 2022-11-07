اليوم.. انطلاق قمة المناخ على المستوى الرئاسى

جدة - نرمين السيد - وسيتضمن الشق الرئاسى من القمة الذى يعقد اليوم عقد 3 موائد مستديرة عالية المستوى، حيث سيلقى الزعماء المشاركون كلمات تتناول جهود بلادهم فى مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

كما ستعقد أيضا 3 موائد مستديرة للزعماء المشاركين بالمؤتمر غدا الثلاثاء.

يأتى هذا بمشاركة واسعة من جانب وفود أكثر من 190 دولة وممثلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ وممثلى وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وانطلقت أمس الجلسة الإجرائية للقمة، إذ تضمنت كلمة لرئيس مؤتمر المناخ COP26 ألوك شارما، تم بعدها إجراء مراسم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس COP27، وعقبها إلقاء بيان من جانب سامح شكرى وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

وتحدث أيضا خلال الجلسة الإجرائية السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان المناخ سيمون ستيل، ورئيس اللجنة الحكومية الدولية بشان التغير المناخى هو سونج لى.