رياح وأمطار .. الأرصاد تعلن تقلبات الطقس حتى السبت المقبل (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - أماكن سقوط الأمطار
وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، بينما يكون لطيفا فى أول الليل، مائلا للبرودة فى آخره على الأنحاء كافة.
وكشفت الأرصاد عن أماكن سقوط الأمطار خلال هذه الفترة؛ حيث أوضحت أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة اليوم الإثنين، على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، لافتة إلى وجود أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى.
ولفتت إلى أن فرص الأمطار تقل يوم غد الثلاثاء، لتكون متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، مشيرة إلى وجود رياح نشطة تصاحب الأأيام الستة المقبلة.
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