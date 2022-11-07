البحوث الفلكية يكشف تفاصيل 7 أحداث كبرى خلال نوفمبر

جدة - نرمين السيد - خسوف القمر 2022

وقال معهد البحوث الفلكية على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "يوم غد الثلاثاء 8 نوفمبر الجارى، يحدث خسوفا كليا للقمر، لا يرى فى مصر ولا فى المنطقة العربية".

خسوف القمر 2022

وأضاف: "يحدث الخسوف الكلى للقمر عندما يمر القمر بالكامل خلال ظل الأرض، فيصبح لونه قاتما تدريجيا ثم يتحول إلى اللون الصدئ أو الأحمر الدموى، وسيكون الخسوف مرئيا فى شرق روسيا واليابان وأستراليا والمحيط الهادئ وأجزاء من غرب ووسط أمريكا الشمالية، ولكنه لا يرى فى إفريقيا أو أوروبا، وبالتالى لا يرى فى مصر أو المنطقة العربية".

واستطرد البحوث الفلكية: "9 نوفمبر سيكون كوكب أورانوس فى وضع التقابل مع الشمس، وسيكون كوكب أورانوس فى أفضل وضع له بالنسبة للأرض حيث يضاء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، ويكون أكثر إشراقا من أى وقت آخر فى العام وسيتراءى طوال الليل فى ذلك اليوم، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير أورانوس".

وتابع: "يوم 9 نوفمبر، سيكون اقتران القمر والثريا ؛ حيث يقترن القمر مع الحشد النجمى Pleiades - الاخوات السبع أو الثريا فى برج الثور عند دخول الليل وحتى ظهور الشفق الصباحى فجر اليوم التالى ".

وواصل معهد البحوث الفلكية كشف أهم الظواهر خلال نوفمبر، قائلا: " يوم 10 – 11 نوفمبر، سيكون اقتران القمر والمريخ؛ حيث يقترن القمر مع كوكب المريخ الأحمر اللون عند شروقهما الساعة 7:20 مساء تقريبا فى ذلك اليوم، حيث نراهما متجاوران فى السماء طوال الليل وحتى ظهور الشفق الصباحى فجر اليوم التالى".

زخة شهب الأسديات

وتابع: "يوم 17 – 18 من الشهر الجارى، ستكون زخة شهب الأسديات، وهى زخة شهابية متوسطة يبلغ عدد الشهب فيها حوالى 15 شهاب فى الساعة، وتشتهر هذه الزخة الشهابية بان لها ذروة إعصارية كل 33 سنة حيث يمكن رؤية مئات الشهب فى الساعة الواحدة عند حدوثها .. وقد حدث هذا الأمر أخيرا عام 2001 .. تنتج شهب الاسديات من حبيبات الغبار التى يخلفها مذنب تمبل- تتل الذى تم اكتشافه عام 1865 .. وتستمر هذه الزخة من 6 إلى 30 نوفمبر، وتبلغ ذروتها هذا العام ليلة 17 وفجر 18 نوفمبر".

وتابع معهد البحوث الفلكية: "24 نوفمبر، القمر الجديد "محاق جمادى الأول"؛ حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها فى ذلك اليوم حيث يكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجه المظلم أو ظله مواجها للأرض، لذلك لن يكون القمر مرئيا فى السماء طوال الليل فى ذلك اليوم.. وتعتبر هذه الليلة هى أفضل الليالى الليلاء خلال الشهر عموما والتى يفضلها الفلكيون كثيرا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيد".

واختتم معهد البحوث الفلكية: "يوم29 نوفمبر الجارى سيكون اقتران القمر وزحل؛ حيث يقترن القمر مع كوكب زحل لؤلؤة المجموعة الشمسية للمرة الثانية خلال هذا الشهر ، حيث يترائى عند دخول الليل فى هذا اليوم وحتى غروب زحل الساعة 10:00 مساء تقريبا".