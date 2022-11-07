الإفتاء توضح حكم جمع الصلوات بسبب المطر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر صفحتها بفيسبوك، أن الجمع بين الصلوات -الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء-، فى وقت الأُولَى منهما بسبب المطر الشديد من غير قصر الصلاة جائز شرعًا؛ دفعًا للمشقة والحرج.

وأكدت أن الأصل وجوب إقامة الصلاة فى وقتها من غير تأخير ولا تقديم، والجمع بين الصلوات إنما يكون استثناءً، ولا يكون إلَّا لعذرٍ.

وأوضحت أن المطر من الأعذار التى يُرخَّص الجمع بين الصلاتين بسببها، مع مراعاة الشروط التى بينها الفقهاء لذلك كوجود المطر فى أول الصلاتين مع استمراره إلى وقت الثانية، وأن يكون المطر بما يبل الثياب، بمعنى أنَّه يشق الذهاب إلى المسجد مع وجوده، وأن يكون الجمع فى وقت الأُولَى منهما جمع تقديم لا تأخير، واستحضار نية الجمع خلال الصلاة الأولى، وعند بداية الصلاة الثانية، وأن تكون صلاة الجماعة فى المسجد، والموالاة؛ بألا يطول الفصل بينهما.