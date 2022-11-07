بحضور وزيرى الثقافة والشباب.. محافظ جنوب سيناء يشهد عروضا فنية بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - شهد خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أولى حفلات وزارة الثقافة على مسرح السلام بالممشى السياحى بمدينة شرم الشيخ، ثم الحفلة الثانية على مسرح السوق التجارى القديم.





يأتى ذلك تزامنا مع اليوم الأول من بدء مؤتمر المناخ، إذ بدأ العرض لفرقة التنورة تلاه عرض فنون شعبية بورسعيد، ومن سيناء كان عرض فرقة العريش، ثم عرض لفرقة أسوان ثم فرقة سوهاج للفنون الشعبية، وفرقة الإسماعيلية، وتلاها فرقة الإسكندرية، واختتم العرض الفنى بفرقة الشرقية. وتواجدت مخيمات الحرف التراثية على هامش الحفل احتفالا بوفود الدول المشاركة بالمؤتمر. يشار إلى أن تلك العروض تتم ضمن عروض فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة حيث يتم تنفيذ فعاليات ثقافية وفنية وأدبية نوعية تتجاوز الـ 100 فعالية مصاحبة لفعاليات مؤتمر قمة المناخ cop 27 .

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