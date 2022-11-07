وزير الخارجية: مصر تدرك أن قضية تغير المناخ قضية وجودية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح شكرى، خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، أنه تم إطلاق اسم "كوب التنفيذ" على قمة COP 27 منذ البداية، للانتقال من التعهدات إلى تنفيذ الالتزامات بشكل قاطع لتحقيق الهدف المشترك فى قضية تغير المناخ.

وأكد، أن المناخ قضية وجودية ويجب التعامل معها بكل جدية ويجب أن يكون هناك توافق دولي حول الأسلوب الأمثل لمواجهة هذا التحدي.