بلومبرج: نجاح دبلوماسى فى أول أيام قمة المناخ بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - وأشارت بلومبرج فى تقرير لها، الأحد، إلى أنه رغم مواجهة العالم لتهديدات من الحرب وأزمة الطاقة وخطر الركود العالمي، إلا أن قضية تغير المناخ مازالت أحد القضايا المُلحة للغاية، خاصة وأن الحوادث الطبيعية الناتجة عن الطقس المتقلب أصابت العديد من دول العالم خلال الشهور الماضية، وهو ما يشير إلى ضرورة اتخاذ قادة العالم خطوات فورية خلال قمة شرم الشيخ.

وذكرت الوكالة أنه من غير المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق تاريخى خلال قمة المناخ (COP27)، لكن المؤتمر يهدف بشكل قاطع إلى تحويل الوعود العالمية السابقة إلى واقع، لافتة إلى 10 أشياء يجب مراقبتها عن كثب خلال قمة المناخ هذا العام.

ونوهت الوكالة أنه من الهام الانتباه إلى قادة الدول الذين سيحضرون أو يتغيبون عن القمة، لافتة إلى أن أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة سيكون فى شرم الشيخ خلال الأسبوع الجارى من أجل المؤتمر، لعل أبرزهم الرئيس الأمريكى جو بايدن، والبرازيلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بجانب العديد من قادة أوروبا مثل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والألمانى أولاف شولتز.

أما على جانب المتغيبين، ذكرت الوكالة أن أبرز الأسماء فى هذه القائمة هو الرئيس الصينى شى جينبينج، مشيرة إلى أن قرار الناشطة البيئية جريتا ثونبرج لفت الأنظار أيضًا، مضيفة أن هناك كذلك عدد من قادة قطاع الأعمال والاستثمار سيغيبون عن قمة شرم الشيخ، مثل رئيس مجموعة "بلاك روك" الاستثمارية لارى فينك، والرؤوساء التنفيذيين لشركات مثل "سيتى جروب" و"ستاندرد شارترد".

وفيما يخص القضية الثانية هى "الخسارة والضرر"، وهو المصطلح المستخدم لوصف الدمار الاقتصادى والثقافى الناجم عن قرون من الاستخدام غير الخاضع للرقابة للوقود الأحفورى من قبل الدول الصناعية، أشارت الوكالة إلى أنه من المرجح أن يكون هذا البند على جدول أعمال القمة، لكن السؤال الرئيسى هو ما الذى ستغطيه المناقشات فى هذا الصدد؟

وذكرت الوكالة أن البلدان النامية والدول الجزرية الصغيرة تريد إشارة واضحة إلى تمويلات جديدة للمساعدة فى تغطية الخسائر والأضرار التى تسببها الأحداث المناخية القاسية بشكل متزايد، لكن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لا يرغبان فى دخول دوامة من المطالبات غير المحدودة بالتعويضات، وهى معرقة قد تحدد نتيجتها حجم نجاح قمة المناخ.

وانتقلت الوكالة من هذه النقطة إلى القضية الثالثة وهى التمويل المناخي، مشيرة إلى أن الدول الغنية أخفقت مرارًا وتكرارًا فى الالتزام بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار أمريكى لتمويل المناخ سنويًا، وهو هدف يُنظر إليه بالفعل على أنه غير كافٍ بشكل مؤسف لتغطية احتياجات البلدان الفقيرة، لذلك سيكون أحد المقاييس الرئيسية للنجاح هو تحقيق هذا الهدف، ولكن أيضًا العمل على التمويل المناخى لما بعد عام 2025 والذى يمكن أن يكون بقيمة تريليونات الدولارات، إلا أنه فى الوقت نفسه لن يكون حشد تريليونات الدولارات ممكنًا بدون دعم القطاع الخاص وبنوك التنمية العالمية.

وفيما يخص القضية الرابعة، نوهت الوكالة عن أهمية الانتباه إلى البلدان المتوسطة الدخل المعتمدة على الفحم، مثل جنوب أفريقيا التى تم الإعلان عن حزمة دعم لها بقيمة 8.5 مليار دولار خلال قمة المناخ فى جلاسكو العام الماضى فى محاولة لتقليل اعتمادها على الفحم، وكذلك إندونيسيا التى من المتوقع أن تعلن عن شراكة خاصة بها جنبًا إلى جنب مع مانحين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى فى اجتماع مجموعة العشرين فى بالي، والذى يبدأ خلال الأسبوع الثانى من قمة المناخ فى شرم الشيخ، لافتة إلى صفقات مماثلة مع فيتنام والسنغال قيد الإعداد قبل نهاية العام الجاري، بينما من المقرر عقد صفقة مع الهند فى عام 2023.

ويأتى تعهد تقليل انبعاثات غاز الميثان أيضا على قائمة أبرز عشر قضايا خلال قمة كوب 27، حيث أشارت الوكالة إلى أنه منذ الكشف عن الاتفاق خلال مؤتمر العام الماضي، حصل التعهد العالمى بشأن الميثان، الذى يهدف لخفض انبعاثات أحد أقوى الغازات الدفيئة بنسبة 30٪ بحلول نهاية العقد الجاري، على أكثر من 120 توقيعًا، فى غياب الصين والهند بشكل رئيسي، لكن هناك أمل أن تعلن بكين عن خطتها الخاصة لخفض غاز الميثان خلال قمة شرم الشيخ، فى حين استمرار العمل للحصول على توقيع دول رئيسية أخرى فى انبعاثات غاز الميثان مثل الجزائر وأذربيجان وتركمانستان.

وتتوجه الأنظار أيضا خلال قمة المناخ فى شرم الشيخ إلى أى مفاجآت بشأن الطموح المناخى لكل دولة، حيث أوضحت الوكالة أن كل بلد يمكنها تحديث التزاماتها المناخية فى أى وقت بموجب اتفاقية باريس، وقد أقدمت العديد من الدول على تحديث تعهداتها خلال قمة جلاسكو العام الماضي، لكن تم الوفاء بعدد قليل جدًا من هذه الالتزامات، إلا أن التحديثات الجديد للطموحات المناخية لدول العام تظل مثيرة للاهتمام خلال مؤتمر شرم الشيخ.

وفيما يخص القضية السابعة، أشارت الوكالة إلى العامل العلمى فى قمة المناخ كوب 27 التى ستتخد المفاوضات فيها منحى تقنيا للغاية، حيث من المحتمل أن يقضى ممثلو الدول ساعات فى الجدال حول الفواصل الرقمية والصياغة، لكن على الدبلوماسيين أن يضعوا فى اعتبارهم أنه على الرغم من التقدم الأخير الذى تم إحرازه، لا يزال العالم فى مساره لرفع درجة حرارة الكوكب فوق 2 درجة مئوية، وهى الدرجة التى تم تحديدها كناقوس خطر فى اتفاقية باريس 2015.

ويأتى المشاهير من حضور القمة على قائمة الأمور التى يجب متابعتها خلال قمة المناخ، حيث يضم مؤتمر شرم الشيخ أكثر من 45 ألف شخص من دبلوماسيى مجال المناخ، وبعض أشهر الشخصيات العامة فى العالم، لافتة إلى أنه خلال العام الماضى فى جلاسكو حضر الممثل الأمريكى ليوناردو دى كابريو والممثلة إيما واتسون والرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، متوقعة أن يضفى الممثلون والمغنيون الحيوية على الحالة المزاجية بين الحشود المجتمعة فى شرم الشيخ.