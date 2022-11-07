إضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية باللون الأخضر احتفالا بـCOP 27

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وعرضت المكتبة شعار مؤتمر قمة المناخ على مبانيها، وهو الشعار الذى أطلقته مصر تزامنا مع استضافتها هذا الحدث العالمى بحضور زعماء ورؤساء مختلف الدول ووفود رسمية مشاركة من جميع دول العالم.
وذكر بيان صادر عن المكتبة أن تلك الإضاءة تأتى احتفالا بتلك اللحظة التاريخية التى تشهدها مصر، والتى تؤكد على قيادتها للعمل الدولى لمواجهة تغير المناخ، حيث يعقد المؤتمر تحت شعار التنفيذ الفعال، كما يأتى الاحتفال انطلاقا من إدراك مكتبة الإسكندرية لأهمية مواجهة تغير المناخ، باعتباره القضية الأكثر إلحاحا فى الوقت الحالى، والتى تستدعى العمل بلا هوادة بغاية التوصل لحلول سريعة وجذرية، ووضعها على أولويات أجندة العمل التنموى بمختلف الدول.
يذكر أن مكتبة الإسكندرية حرصت على مدار العشرين عاما الماضية على استضافة نخبة من العلماء والمتخصصين فى مجال تغير المناخ والاستفادة من خبراتهم فى المجال والعمل على التوعية بهذه القضية داخل المجتمع المصرى ومناقشة الاثار السلبية المتوقعة له من ارتفاع مستوى سطح البحر وتهديد المدن الساحلية وزيادة ملوحة الأراضى الزراعية.
ويحضر القمة أكثر من 120 من قادة الدول إلى منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر؛ ويشارك نحو 30 ألف شخص فى القمة التى ستستمر لأسبوعين.
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