انقطاع المياه عن 8 مناطق كبرى بالقاهرة اليوم (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - ولفتت الشركة، إلى أن انقطاع المياه سيكون عن 8 مناطق بالقاهرة اليوم؛ نظرًا لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم ضغط عالى أسفل كوبرى السواح بالأميرية.

وأضافت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن انقطاع المياه سيشمل مناطق: "ميدان روكسى وتفرعاته – شارع الميرغنى وتفرعاته – شارع ابراهيم اللقانى وتفرعاته – شارع نزيه خليفة وتفرعاته – منطقة البارون – الاتحادية".

ولفتت إلى أن ضعف المياه سيكون عن مناطق "ميدان صلاح الدين ومتفرعاته – ميدان الاسماعيلية وتفرعاته"، موضحة أن الانقطاع سيكون لمدة 6 ساعات من الساعة الـ 10 صباحًا، وحتى الساعة الرابعة عصراً.

ونصحت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى أنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتساب على رقم 01206665125.