وزير التعليم: دمج قضايا التغيرات المناخية والتوعية بأهميتها فى المناهج

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا تزامنا، مع استضافة مصر الدورة الـ27 لمؤتمر التدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ COP 27، فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى.

وأشار الوزير، فى بيان صحفى، اليوم الأحد، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة تكاتف جهود الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية، مستعرضا خطة وزارة التربية والتعليم فى هذا الصدد من أجل مجتمع يعى قضايا تغير المناخ.

خطة استراتيجية

وقال حجازى، إن الوزارة لديها خطة استراتيجية لرفع وعى الطلاب والمعلمين بأهمية قضايا التغيرات المناخية، ودمج عامل التغير المناخى والبعد البيئى فى جميع مشروعاتها ومناهجها، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ برنامج تدريبى وتوعوى خلال شهر أغسطس الماضى، حول مفاهيم قضايا التغيرات المناخية لعدد 150 مدربا، وذلك من خلال حقيبتين تدريبيتين إحداهما للمعلمين، والأخرى للمديرين، تحت عنوان: "دعم مهارات المعلمين والمديرين فى تنمية الوعى الطلابى بالتغيرات المناخية، فى ضوء متطلبات التنمية المستدامة".

وأوضح أن الحقيبة التدريبية تضمنت مناقشة مفاهيم البيئة، وقضايا المناخ الرئيسية، مثل "التغيرات المناخية، والتنوع البيولوجى، والاستدامة البيئية"، وما تتضمنه من معلومات، ومعارف فرعية، حيث تشمل هذه الحقيبة، إضافة إلى المعلومات المجردة، تطوير مهارات المعلمين والمديرين فى بناء مجموعة من الأنشطة المصاحبة لموضوعات المناهج الدراسية التى يقومون بتدريسها أو الإشراف عليها؛ لإكساب الطلاب اتجاهات إيجابية نحو قضايا البيئة وحمايتها، واكتشاف طرق مبتكرة لتحقيق ذلك، تتفق مع مراحلهم الدراسية، وقدراتهم، ومهاراتهم، وأعمارهم، مع تطبيقها على أرض الواقع، ونشر التوعية بين الأقران، والأسرة، والمجتمع المحيط.

مناهج تتناول التغيرات المناخية

وأضاف أن هناك فصلا كاملا فى منهج اكتشف للصف الثالث الابتدائى عن آثار التغيرات البيئية من حيث وصف تلك التغيرات والمقارنة بين البيئات الطبيعية، وكذلك طرق تكيف الحيوانات فى البيئات الطبيعية، وفى منهج الدراسات الاجتماعية هناك العديد من الدروس التى تتناول أهم المشكلات البيئية التى تواجه الموارد الطبيعية فى مصر، مثل تلوث الهواء والتربة والماء وأسباب حدوثها والنتائج المترتبة عليها والتى تعد التغيرات المناخية أحد نتائجها.

ولفت حجازى، إلى أن منهج اللغة العربية للصف الأول الابتدائى، يحث الطلاب على زراعة الأشجار، حيث أن تنمية وعى الأطفال لمواجهة التغيرات المناخية بتشجيع زراعة الأشجار للحفاظ على البيئة تحقيقا لحملة "اتحضر للأخضر" نحو بيئة صحية مستدامة، وفى منهج اللغة العربية للصف الثالث الابتدائى هناك دروس خاصة بالتوعية بأهمية المحميات الطبيعية كنوع من الثروات البيئية النادرة والتى تستوجب حمايتها من التغيرات المناخية، فضلا عن درس "إعادة التدوير" والتى تمثل إحدى التوصيات ذات الأهمية التى أصدرتها الأمم المتحدة لمواجهة التغير المناخى على الصعيدين المؤسسى والفردى.

وحول التوعية بأهمية الطاقة المتجددة، هناك موضوع كامل عن الطاقة المتجددة فى منهج اللغة العربية للصف الرابع الابتدائى للتوعية بأهميتها وأبعادها وأهمية استخدامها وتأثيراتها الواسعة على تقليل الانبعاثات التى تمثل سببا رئيسيا فى إحداث التغيرات المناخية، فضلا عن التوعية بالآثار السلبية للتصحر والجفاف فى منهج اللغة العربية للصف الخامس الابتدائى.

مسابقة فنية

وتابع الوزير: "نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقة فنية للطلاب من مختلف محافظات مصر للتعبير عن القضايا المناخية عن طريق الأعمال الفنية، وتم تنفيذ تصفيات بين الطلاب واختيار أفضل المشروعات وتم تنفيذ معرض فنى فى المتحف القومى للحضارات المصرية بمشاركة وزيرة الثقافة ووزير البيئة، وجاء تحت عنوان "رسالة أطفال مصر للعالم"، وتم اختيار عدد من المشروعات وسيتم عرض مشروعاتهم على هامش مؤتمر COP 27 فى مدينة شرم الشيخ".

ولفت إلى أنه شارك فى المرحلة النهائية ما يزيد عن 1000 طالب من كافة المحافظات فى "المسابقة الفنية الوطنية للفنون حول تغير المناخ"، وقدموا أكثر من 1700 لوحة فنية، حيث يعد المعرض الفنى لطلاب المدارس حول تغير المناخ، فرصة للأطفال للتعبير عن آرائهم ومخاوفهم بشأن قضايا المناخ والبيئة، وهو جزء من التعاون الاستراتيجى بين وزارة التربية والتعليم والتعليم والفنى واليونيسف الذى يهدف إلى رفع مستوى الوعى لدى 25 مليون طفل للعمل من أجل المحافظة على بيئتهم، وذلك من خلال تقديم دورات تدريبية حول تغير المناخ إلى 350000 معلم ومدير مدرسة داخل نطاق إدارتهم التعليمية.

مدارس صديقة للبيئة

كما بدأت وزارة التربية والتعليم فى تنفيذ مشروع مدارس مجتمع ذكية وصديقة للبيئة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى بمحافظة مطروح، وتوصيل المياه العذبة للمدارس من خلال آبار تجميع مياه الأمطار، وتم تحويل هذه المدارس إلى الطاقة الشمسية عن طريق تركيب الألواح الشمسية على أسطحها مما يضمن إمدادا منتظما بالكهرباء (400 كيلوواط/شهر/مدرسة)، كما تم تدريب الشباب من المجتمعات المستهدفة على صيانة الألوان وكذلك الأعمال التجارية الزراعية كفرصة للتوظيف، والاتصال بالإنترنت للتعلم عبر الإنترنت.

وأوضح حجازى أنه جارٍ تنفيذ مشروع المدارس الخضراء بالتعاون مع جمعية شجرة تمويل من برنامج الأغذية العالمى والذى يستهدف عدد 100 مدرسة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، والتعاون فى إنشاء وتجهيز أسطح المدارس بزراعات بسيطة، وتجهيز فصل مفتوح فوق سطح المدرسة، فضلا عن تنفيذ الطاقة المتجددة بالتعاون مع بنك التعمير الألمانى وتمويل من الاتحاد الأوروبى والذى يستهدف عدد من طلاب التعليم الثانوى الفنى والتعليم العام "مرحلة التعلم الابتدائى والأساسى" فى 8 محافظات "البحيرة - قنا- الفيوم- بنى سويف- المنيا - أسيوط - سوهاج - الشرقية"، وتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لعدد 116 مدرسة.

وافتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أول نماذج مشروع مدارس مصر المتميزة بالسويس، والتى توفر بيئة استثنائية فى المدارس بأفضل جودة للطلاب حيث تحتوى المدارس على ملاعب وصالات رياضية لجذب الطلاب، فضلا عن تطوير الواجهات الخارجية والحمامات والممرات والأبواب ونظام للطاقة الشمسية نظيف للطاقة.

مشاركة وزارة التعليم فى COP 27

وحول مشاركة الوزارة فى قمة المناخ COP27 فى مدينة شرم الشيخ، أوضح الوزير أنه سيشارك فى جلسة بعنوان "مشروع المدارس المفتوحة للجميع التى تدعم التكنولوجيا" وذلك يوم 9 نوفمبر الجارى، لتبادل الرؤى الدولية حول اتجاه ما بعد الوباء بشأن التحول الرقمى لنماذج التعليم فى سياق تغير المناخ مع رؤية مشتركة لتعزيز مرونة أنظمة التعليم، واكتشاف أوجه التآزر وإمكانيات تقاسم الموارد عبر البلدان والشركاء.

كما ستشارك الوزارة فى فعاليات الجلسة بعنوان "تعليم تغير المناخ: تحفيز الأطفال لاتخاذ إجراءات فى مصر بشأن تغير المناخ" والتى ستقدم الجهود المشتركة للوزارة مع شركائها فى مجال التثقيف بشأن قضايا المناخ.

وفى يوم 10 نوفمبر تشارك الوزارة فى جلسة بعنوان "معالجة العمل المناخى من خلال توفير التعليم وإعطاء فرص متكافئة للجميع"، وذلك بهدف تسليط الضوء حول مسابقة COP27 للطلاب حول العمل المناخى وإبراز الفائزين، فضلا عن المشاركة فى جلسة وزارية بعنوان "مطالبة الشباب بتعليم مناخى جيد"، وذلك بهدف تعزيز الحوار بين الشباب وصانعى السياسات لتشجيع البلدان على ضمان الجودة.

كما ستشارك الوزارة فى جلسة بعنوان "إطلاق العنان لقوة التعليم من أجل مستقبل الكوكب" وذلك لتسليط الضوء حول الإطار الشامل لسلامة المدارس الذى تم إطلاقه مؤخرا كحل فعال للتكيف مع المناخ لحماية أنظمة التعليم.

وتختتم الوزارة مشاركتها فى جلسة بعنوان "تسريع تغير المناخ والتنمية المستدامة الخضراء التعليم المرتبط بالمعرفة والاستخدام فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" وذلك بهدف اكتساب الخبرة فى التقنية الخضراء وفتح فرص الوظائف الخضراء لتنفيذ الأهداف المتعلقة بالمناخ وأهداف التنمية المستدامة خاصة فى المناطق الريفية.