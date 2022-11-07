الدواء تكرم الشركات الحاصلة على الاعتمادات الأوروبية لممارسات التصنيع الجيد

جدة - نرمين السيد - كرمت هيئة الدواء المصرية، مصانع الأدوية الحاصلة حديثا على الاعتمادات الأوروبية لممارسات التصنيع الجيد؛ لتنضم بذلك لقائمة المصانع المصرية المتميزة والحاصلة على تلك الاعتمادات الدولية سابقا، وذلك فى إطار حرص الهيئة على تشجيع ودعم الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية لتعميق نفاذ الدواء المصرى لمختلف دول العالم وفتح أسواق جديدة وزيادة التنافسية العالمية.





وخلال الحفل، قام أ. د. تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بتسليم درع الهيئة لكل من: مدير عام شركتى ماركيرل للصناعات الدوائية وأم. دى. أى فارما - بعد حصول مصنعى المستحضرات الهرمونية ومستحضرات الاستنشاق على الاعتماد الأوروبى، وكذلك رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات جلوبال - بعد حصول مصنع الشركة على ذات الاعتماد الأوروبى.

وخلال كلمته أكد رئيس هيئة الدواء المصرية أنه - بعد نجاح الصناعة الدوائية المصرية فى تأمين احتياجات السوق الدوائى المصرى - فقد أصبح التوسع فى الحصول على الاعتمادات الدولية هو أهم محاور العمل على زيادة نفاذ المستحضرات الدوائية المصرية للأسواق العالمية.

كما أشار رئيس الهيئة إلى حرص الهيئة على تقديم حزم تشجيعية مستمرة لمختلف الشركات والمصانع التى ستتمكن من اجتياز الاعتمادات الدولية الهامة خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبها أكدت المصانع المشاركة على أهمية الدعم الفنى الذى تقدمه الهيئة لصناعة الدواء، وكذلك التحديث المستمر لقواعد وإجراءات العمل لتواكب المستجدات العالمية وهو ما انعكس بشكل ايجابى على تطور تلك الصناعة بشكل يواكب المعايير الدولية والعالمية.

يأتى ذلك فى إطار رؤية مصر 2030 ومستهدفات الدولة المصرية للارتقاء بالصادرات المصرية فى كافة القطاعات -متضمنة قطاع الدواء- للوصول إلى 100 مليار دولار.