الاتصالات: تجهيز البنية المعلوماتية بشرم الشيخ ساهم إعداد المدينة لـcop27

جدة - نرمين السيد - قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت إن الوزارة كان لها دور فى إعداد مدينة شرم الشيخ فى استقبال هذا الحدث التاريخى البالغ الأهمية "مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop 27" من حيث تجهيز البنية المعلوماتية فى هذه المدينة بكافة محاورها من إنترنت ثابت فى الفنادق، حيث تم رفع كفاءة وسرعة الإنترنت الثابت فى أكثر من 100 فندق بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة جنوب سيناء.





وأضاف الوزير فى تصريحات اليوم الأحد بالمنطقة الخضراء، على هامش فعاليات الدورة 27 لمؤتمر المناخ cop 27، أنه تم كذلك زيادة سرعة الاتصالات المحمولة بالفنادق وتم ربط كل المبانى الحكومية بمدينة شرم الشيخ وبكوابل الألياف الضوئية لتتبادل البيانات بسرعة وكفاءة. وأوضح أن الوزارة ستسضيف فى جناحها - خلال فعاليات المؤتمر - مجموعة من الفعاليات والندوات بالغة الأهمية، وللوزارة دور فى تخفيض الانبعاثات وزيادة الحرارة على كوكب الأرض من خلال إحلال كابلات الألياف الضوئية النحاسية وتغذية أبراج المحمول بطاقة نظيفة كذلك مراكز البيانات الخضراء وغيرها من الملفات المهمة فى سياق الحديث عن البيئة والانبعاثات الحرارية. وأشار طلعت إلى أنه سيتم الإعلان عن مجموعة من مذكرات التفاهم خلال فعاليات المؤتمر.

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