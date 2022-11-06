أمطار ورياح... الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى السبت المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 11:28 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس حتى السبت المقبل، حيث تشهد بعض المناطق سقوطا للأمطار.

الثلاثاء

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30٪ على السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة

الأربعاء

أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30٪ على السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة

الخميس

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة

الجمعة والسبت

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة

طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب البلاد، لطيفا أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

ويسود طقس غائم جزئيا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية مشمس على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال الصعيد،وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى بنسبة 30%

وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

مع نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى

طقس القاهرة

وقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة ليلا.

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية ومعتدل على السواحل الشرقية، نهارا، لطيفا مائلا للبرودة ليلا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر نهارا لطيفا مائلا للبرودة ليلا.

وتوقعت أيضا أن يسود طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد وشمال الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج الصعيد.، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".