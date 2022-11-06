مؤتمر المناخ COP27.. أجندة المؤتمر يومي 7 و 8 نوفمبر 2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 11:28 مساءً - ينعقد مؤتمر المناخ COP27 في مصر خلال الفترة الحالية، وفق أجندة فاعليات تم تحديدها بمشاركة العديد من زعماء ورؤساء وزراء الدول، ومن المقرر أن تسلط القمة الضوء على عدد من القضايا ذات الصلة بالمحافظة على البيئة، أثناء انعقاده حتي يوم 18 نوفمبر 2022.

ومنها الحد من التغيرات المناخية الحادة، والتي ينتج عنها العديد من الكوارث، أبرزها الجفاف والتصحر والفيضانات، وحرائق الغابات والأزمات والهجرة غير الشرعية، التي تكثر في المجتمعات النامية.

قمة المناخ 2022

يشهد مؤتمر المناخ غدا الأحد العديد من الفاعليات التي تم تحديدها وهي:

- بعد وصول رؤساء الدول والحكومات إلى مكان انعقاد المؤتمر فى المنطقة الزرقاء، يتم عند الساعة 12:00 التقاط صورة جماعية، ويجري من الساعة 12:15 -13:30 حفل الافتتاح.

- انعقاد موائد مستديرة رفيعة المستوى من 13:30 : 15:30 ، والافتتاح الرسمي، ثم تسليم البيانات الوطنية، مع استدعاء الحكومة إلى الإدلاء ببيانات وطنية.

- ثم تجري الأحداث الجانبية رفيعة المستوى، وحفل استقبال TBC لرؤساء الدول والحكومات.

مؤتمر المناخ

أحداث 8 نوفمبر 2022



تشهد قمة المناخ يوم الثلاثاء 8 نوفمبر التالي:

- بعد وصول رؤساء الدول والحكومات إلى مكان انعقاد المؤتمر، يجري من 09:00 : 11:00 أحداث جانبية رفيعة المستوى، ومن 10:30 - 12:30 تسليم البيانات الوطنية، و12:00 - 14:00 ثلاث موائد مستديرة.

- عند الساعة 13:00 يحين نهاية استمرار البيانات الوطنية، ومن 15:00 - 18:00 تجري أحداث جانبية رفيعة المستوى.

- يتم عند الساعة 18:00 اختتام قمة القادة شرم الشيخ لتنفيذ المناخ، ثم يتم افتتاح مركز العمل المناخي، من الساعة 14:15 إلى 15:00.

مؤتمر المناخ COP27

حول قمة المناخ 2022



يتولي مسؤولية تنظيم الفعاليات والعمليات التنظيمية واللوجستية، في قمة المناخ 2022 اللجنة المُنظمة لمنتدى شباب العالم، حيث تولي اهتمامها لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بشرم الشيخ، بينما يتطوع قرابة ألفي شاب في تنظيم مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، من داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.