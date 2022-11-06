عودة الأمطار.. توقعات الأرصاد لطقس غدًا الإثنين (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، لطيـف فى أول الليـل مـائـل للبرودة فى آخره.





ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 والرياح السطحية جنوبية غربية، وأما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 27 17

العاصمة الإدارية 27 17

6 أكتوبر 26 17

بنهــــا 27 18

دمنهور 25 18

كفر الشيخ 26 17

المنصورة 26 17

دمياط 25 19

بورسعيد 26 19

الإسماعيلية 28 16

السويس 27 16

الزقازيق 26 17

شبين الكوم 26 16

طنطا 26 16

شلاتين 29 21

الإسكندرية 25 17

العلمين الجديدة 25 17

وادى النطرون 27 17

مطروح 25 15

السلوم 25 15

سيوة 27 12

العريش 26 18

رفح 26 18

الطور 27 18

كاترين 21 12

رأس سدر 27 17

نخل 24 12

طابا 25 19

نويبع 26 20

حلايب 28 21

شرم الشيخ 29 21

الغردقة 29 20

مرسى علم 29 21

الفيوم 27 16

بنى سويف 28 15

المنيا 28 14

أسيوط 28 14

سوهاج 29 15

قنا 28 16

الأقصر 29 17

أسوان 30 17

الوادى الجديد 29 17

أبوسمبل 29 17

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 28 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 36 24

المدينة 34 19

الرياض 33 18

المنامة 29 25

أبوظبى 32 24

الدوحة 30 24

الكويت 29 14

دمشق 22 10

بيروت 22 16

عمان 20 10

القدس 20 11

غزة 24 15

بغداد 29 13

مسقط 30 25

صنعاء 27 07

الخرطوم 38 21

طرابلس 23 14

تونس 24 13

الجزائر 23 16

الرباط 25 14

نواكشوط 34 21

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

إسلام اباد 24 11

نيودلهى 31 19

جاكرتا 31 26

بكين 17 02

كوالالمبور 31 24

طوكيو 17 11

أثينا 20 13

روما 19 08

باريس 15 10

مدريد 19 07

برلين 13 09

لندن 14 11

مونتريال 14 00

موسكو 03 01

نيويورك 24 09

واشنطن 26 10