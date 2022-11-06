رئيس مجلس القيادة اليمنى يصل شرم الشيخ للمشاركة فى "COP 27"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 10:30 مساءً - وصل رئيس المجلس القيادة اليمنى رشاد محمد العليمي، اليوم الأحد، إلى مدينة شرم الشيخ، للمشاركة في قمة المناخ التي تنطلق اعمالها غدا الاثنين برعاية الامم المتحدة.

وكان في استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي والوفد المرافق له في مطار شرم الشيخ، وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار.

ويضم وفد اليمن المشارك في القمة، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية الدكتور احمد بن مبارك، ووزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية احمد العيسي، وسفير اليمن لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم، وعدد من المسؤولين.