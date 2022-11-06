وزير الصحة: خطة التأمين الطبى لـcop27 هى الأفضل فى تاريخ قمم المناخ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 10:29 مساءً - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، على استعدادات الوزارة لاستقبال ضيوف قمة المناخ في شرم الشيخ منذ 6 شهور، مشيرا أنه يتم تأمين جميع الحضور بجودة عالية، وأنهم نفذوا خطة تأمين طبي هى الأعلى والأفضل في تاريخ قمم المناخ الـ26 السابقة بشهادة الأمم المتحدة.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، أن الإجراءات الطبية تبدأ فور وصول الزائر إلى مطار شرم الشيخ من خلال عيادات ثابتة، فضلا عن رفع كفاءة مستشفى شرم الشيخ لاستقبال أي عدد من الحالات والطوارئ ودعمها بأجهزة طبية حديثة.

وتابع: "مفيش حاجة طارئة مع بداية قمة المناخ ونستقبل حالات بسيطة ومفيش مشكلة في توفير الأدوية للمرضى، وإحنا عاملين حسبنا على 40 ألف زائر لقمة المناخ، ومطار شرم الشيخ كل خمس دقائق يصل ضيف للمشاركة في القمة".