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جدة - نرمين السيد - وفى الإنفوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" أبرز الأفعال المحرمة منها، قتل الطيور أو الحيوانات البرية المجرم صيدُها، التعدى على النباتات المجرًم قطعها أو إتلافها، الاتجار فى الحفريات دون إذن الجهات المختصة، وتأسيس منشأة للتعامل مع النفايات الخطرة.
وضمت الأفعال المحرمة أيضا استخدام سيارات يخرج منها عوادم، إلقاء مخلفات البناء على الطريق العام، استخدام المواد الكيماوية دون مرعاة الشروط المقررة، تلويث شواطئ البحار والأنهار بأى شكل من الأشكال، وإحداث ضوضاء فى المناسبات العامة والخاصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالتزامن مع مبادرة أخلاقنا.. أفعال محرمة تجاه البيئة (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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