المستشار الروسى لتغير المناخ يهنئ مصر لإطلاق مؤتمر كوب 27

جدة - نرمين السيد - وقال فى بيان لسفارة روسيا بالقاهرة: "نهنئ الأصدقاء المصريين بمناسبة بدء رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27.. تواجه البشرية اليوم العديد من التحديات، بما فى ذلك ضرورة مكافحة الاحتباس الحرارى التى تتطلب الجهود المتضافرة".

وأضاف أن روسيا تؤمن أن مصر ستساعد الدول الآسيوية والإفريقية على التعبير عن تطلعاتها ومواقفها من أجندة المناخ، بما فى ذلك فى مجال التمويل.. متابعا :"نحن ملتزمون بالتعاون العملى وغير المسيس على أساس العمل المناخى والالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والالتزام بالقضاء على الفقر والجوع فى البلدان النامية والأقل نموا".

وذكر أن روسيا تعتزم الاستمرار فى تزويد البلدان الأكثر احتياجا خاصة فى القارة الإفريقية، بالأغذية والأسمدة وغيرها من المنتجات ذات الأهمية الحيوية.