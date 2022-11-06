هيئة الدواء: نستهدف توصيل المنتج المصرى لمختلف دول العالم وفتح أسواق جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - كرمت هيئة الدواء المصرية، مصانع الأدوية الحاصلة حديثاً على الاعتمادات الأوروبية لممارسات التصنيع الجيد؛ لتنضم بذلك لقائمة المصانع المصرية المتميزة والحاصلة على تلك الاعتمادات الدولية سابقاً، وذلك في إطار حرص الهيئة على تشجيع ودعم الصادرات المصرية من المستحضرات والمستلزمات الطبية لتعميق نفاذ الدواء المصري لمختلف دول العالم وفتح أسواق جديدة وزيادة التنافسية العالمية.

وقام الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، بتسليم درع الهيئة للشركات.. وقال: أنه بعد نجاح الصناعة الدوائية المصرية في تأمين احتياجات السوق الدوائي المصري أصبح التوسع في الحصول على الاعتمادات الدولية هو أهم محاور العمل على زيادة نفاذ المستحضرات الدوائية المصرية للأسواق العالمية.

كما أشار رئيس الهيئة، إلى حرص الهيئة على تقديم حزم تشجيعية مستمرة لمختلف الشركات والمصانع التي ستتمكن من اجتياز الاعتمادات الدولية الهامة خلال المرحلة المقبلة.

يأتي ذلك فى إطار رؤية مصر2030 ومستهدفات الدولة المصرية للارتقاء بالصادرات المصرية في كافة القطاعات -متضمنة قطاع الدواء- للوصول إلى 100 مليار دولار.