سفارة ألمانيا بالقاهرة: شولتس سيعلن عن إقامة ناد للمناخ خلال COP27

جدة - نرمين السيد - أعلنت سفارة ألمانيا بالقاهرة، أن برنامج المستشار الألمانى أولاف شولتس، خلال مشاركته فى مؤتمر المناخ يومى 7 و8 نوفمبر، يتضمن الإدلاء بالبيان الوطنى الخاص بألمانيا فى أثناء انعقاد قمة القادة ورؤساء الدول، ورسالته هى: "يتعين أن نقدم على حماية المناخ بشكل طموح ومتضامن، كما لا يصح أن يتراجع الاهتمام بقضية المناخ بسبب الأزمات الأخرى الحالية".





وذكر بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة اليوم، أن شولتس سوف يشارك فى فعاليات أخرى لتوضيح بعض الأمور فى قضايا بيئية محددة، حيث سيتم التركيز على المبادرة التى اقترحها المستشار الاتحادى فى أثناء انعقاد قمة الدول الصناعية السبع الكبرى فى مدينة إلماو بإقامة ناد للمناخ الذى سيكون منتدى مفتوحا لمشاركة كافة الدول الملتزمة بتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ وما أعقبها من قرارات.

وسيدعو شولتس فى يوم 8 نوفمبر بشرم الشيخ بدعوة الدول المهتمة بهذا الأمر لمناقشته فى فعالية جانبية على هامش المؤتمر وتحديده.

وأوضح أن الحكومة الألمانية تولى الحد من الأزمة العالمية للمناخ أولوية قصوى، حيث تضطلع ألمانيا بمسئوليتها كدولة صناعية وتود أن تعطى إشارة إلى الدول الأكثر تأثرا بأزمة المناخ أنهم لن يتم تركهم وحدهم لمواجهة تبعات تغير المناخ مشيرا إلى أن المستشار الألمانى سوف يطرح مسألة التعامل المالى مع الخسائر والأضرار فى البلدان الأكثر تأثرا بتغير المناخ.

وأشار إلى أنه سوف يقوم شولتس باغتنام الفرصة لإجراء لقاءات ثنائية مع العديد من القادة ورؤساء الدول والحكومات من عدد من الدول الشريكة.

يذكر أن ألمانيا تعمل من خلال مؤتمر المناخ COP27 على الإسراع فى التحول إلى استخدام الطاقة المستدامة على مستوى العالم وكذلك العمل على تقوية الشراكات الدولية من أجل تنفيذ الإجراءات الخاصة بحماية المناخ بشكل أفضل.