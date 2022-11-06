جامعة العريش تطلق مبادرة ابدأ لتوعية الطلاب بتوطين الصناعات الوطنية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش فى شمال سيناء، أنه تم إطلاق "مبادرة ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية من خلال تثقيف وتوعية الطلاب والمجتمع السيناوى بأهمية المبادرة وبدء تنفيذها بالجامعة، وذلك فى إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية.





وتهدف المبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر مع تقديم عدد من الحوافز فى صورة أراضى بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفنى والمادى اللازم للمتعثرين. وتعمل المبادرة على توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار فى المجال الصناعى والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

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