البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة العذراء بالسلامية دشنا

جدة - نرمين السيد - ولد الأب المتنيح يوم 29 يناير 1940 وسيم كاهنًا فى 24 ديسمبر 1972 ونال رتبة القمصية يوم 29 نوفمبر 1992 . قدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لنيافة الأنبا تكلا أسقف إيبارشية دشنا، وللآباء كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب الفاضل القمص لوقا داود ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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