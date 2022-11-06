ياسمين فؤاد لمبتدا: استضافة مؤتمر المناخ نقلة نوعية لملف البيئة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزيرة فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "الرسالة المهمة، هى إن مصر فاتحة دراعاتها للجميع، بنؤمن تماما إننا كلنا فى عالم واحد وكلنا علينا مسؤولية وكلنا لازم نتعاون وأهمية التضامن من أجل الإنسانية".

وتابعت: "قضية تغير المناخ هى قضية بتدمر أى إنسانية أو أى حياة على كوكب الأرض، وده من خلال أهمية إننا نبقى قادرين إن إحنا نقود من قارة إفريقيا، سواء إننا بنقود القارة من خلال رئاستنا لمؤتمر المناخ cop27، إلى المستوى الوطنى وهو التجميع اللى اتعمل على مستوى مجلس الوزراء، من خلال رئيس الوزراء إلى كافة الوزراء للعمل فى هذا الملف".

واستكملت الوزيرة حديثها بالقول: "على مستوى وزارة البيئة، نرى إن ما حدث فى استضافة هذا المؤتمر، هو نقلة نوعية لملف البيئة، وشرف وفخر لينا كعاملين فى قطاع البيئة، إن إحنا عرفنا نوصل الرسالة بتاعتنا إن يكون فيه 100 رئيس وزعيم جايين بلدنا عن هذا الملف".